ВИДЕО. Полное уничтожение! Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
Команда Сергея Реброва отгрузила «Аль-Дафре» 4 гола уже в первом тайме
Украинский вингер Андрей Ярмоленко забил мяч за «Аль-Айн» в матче 2-го тура чемпионата ОАЭ.
Команда Сергея Реброва отгрузила «Аль-Дафре» 4 гола уже в первом тайме (4:0, перерыв).
Ярмоленко вышел в основе и забил гол на 35-й минуте, сделав счет 3:0. Украинец отлично разобрался в штрафной соперника, оказавшись первым в нужной точке при отскоке мяча.
Это первый гол Ярмоленко за клуб из ОАЭ в официальных матчах. Ранее Андрей отличился в товарищеском поединке.
ВИДЕО. Полное уничтожение. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
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