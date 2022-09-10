Украинский вингер Андрей Ярмоленко забил мяч за «Аль-Айн» в матче 2-го тура чемпионата ОАЭ.

Команда Сергея Реброва отгрузила «Аль-Дафре» 4 гола уже в первом тайме (4:0, перерыв).

Ярмоленко вышел в основе и забил гол на 35-й минуте, сделав счет 3:0. Украинец отлично разобрался в штрафной соперника, оказавшись первым в нужной точке при отскоке мяча.

Это первый гол Ярмоленко за клуб из ОАЭ в официальных матчах. Ранее Андрей отличился в товарищеском поединке.

ВИДЕО. Полное уничтожение. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ