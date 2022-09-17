Бундеслига. Первое в сезоне поражение Баварии, дерби Боруссии Д и Шальке
Ряд интересных матчей в 7-м туре чемпионата Германии
На старте сезона Бундеслиги не лучшая серия продолжается у «Баварии», которая проиграла «Аугсбургу» со счетом 0:1. Мюнхенская команда в последних четырех турах не может победить: три ничьи и поражение.
После возвращения в элиту «Шальке» состоялось первое дерби с «Боруссией» Дортмунд.
Сегодня противостояние принесло победу дортмундской команде, а решающий гол забил 17-летний Юссуфа Мукоко.
Чемпионат Германии. 7-й тур
Аугсбург - Бавария 1:0
Гол: Бериша, 59
Боруссия Д - Шальке 1:0
Гол: Мукоко, 79
Байер - Вердер 1:1
Голы: Демирбай, 57 - Вейкович, 82
Штутгарт - Айнтрахт Франкфурт 1:3
Голы: Томас, 79 - Роде, 6, Камада, 55, Йакич, 88
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года
Ультрас из группы WBC отреагировали на последние неудачи столичного клуба