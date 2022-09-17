Бундеслига. Первое в сезоне поражение Баварии, дерби Боруссии Д и Шальке

На старте сезона Бундеслиги не лучшая серия продолжается у «Баварии», которая проиграла «Аугсбургу» со счетом 0:1. Мюнхенская команда в последних четырех турах не может победить: три ничьи и поражение.

После возвращения в элиту «Шальке» состоялось первое дерби с «Боруссией» Дортмунд.

Сегодня противостояние принесло победу дортмундской команде, а решающий гол забил 17-летний Юссуфа Мукоко.

Чемпионат Германии. 7-й тур

Аугсбург - Бавария 1:0

Гол: Бериша, 59

Боруссия Д - Шальке 1:0

Гол: Мукоко, 79

Байер - Вердер 1:1

Голы: Демирбай, 57 - Вейкович, 82

Штутгарт - Айнтрахт Франкфурт 1:3

Голы: Томас, 79 - Роде, 6, Камада, 55, Йакич, 88

Турнирная таблица