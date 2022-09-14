Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 13 сентября.

1A. Бавария обыграла Барселону. Левандовски ничего сделать не сумел

Голы в начале 2-го тайма для мюнхенцев забили Лукас Эрнандес и Лерой Сане

1B. 2-й тур ЛЧ. Заруба в Мюнхене, разгром от Брюгге, трудная победа Ливерпуля

13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов в четырех группах

1С. Брюгге Яремчука разгромил Порту, команда уверенно лидирует в группе

Великолепный старт бельгийской команды в Лиге чемпионов

2. Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим

Украинец провел откровенно слабый матч

3. Бущан перенес операцию. Динамо рассказало о сроках восстановления

Киевляне и сборная Украины остались без основного вратаря

4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер – не фаворит. Фавориты – Реал, Лейпциг и Селтик»

Тренер дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов

5. Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ

Чемпионат мира по socca проходит в Будапеште, столице Венгрии

6A. Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика

«Горняки» посчитали, что в будущем смогут заработать на вингере гораздо больше

6B. Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год

Звездному португальцу предлагали сумасшедшие деньги за переезд в Саудовскую Аравию

7. Украинская сборная добыла еще две медали на чемпионате мира по борьбе

Александра Хоменец взяла серебро, Илона Прокопевнюк – бронзу

8. ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча

Слишком жарко было 11 сентября во встрече команд «Плитвице» и «Соколац»

9A. Германия остановила Адетокунбо. Немцы выбили Грецию и вышли в полуфинал

Полный провал Греции в третьей четверти

9B. Евробаскет. Испания сделала камбэк и вышла в полуфинал

Непростая победа над сборной Финляндии

9C. Успех или провал? Как Украина выступила на Евробаскете

Попытка дать оценку команде Айнарса Багатскиса за выступление на ЧЕ

10A. ГРОЗНЫЙ: «Надеюсь, во втором туре еврокубков выиграют все наши команды»

Об уверенном старте «Шахтера», спаде «Динамо» и ожиданиях от «Днепра-1»

10B. Амбиции, не подтверждаемые игрой. Почему Рух не станет открытием сезона

Обозреватель Sport.ua – о старте сезона львовского клуба