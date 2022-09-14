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Другие новости
14 сентября 2022, 07:25 | Обновлено 14 сентября 2022, 07:50
1184
0

Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию

Главные новости за 13 сентября на Sport.ua

14 сентября 2022, 07:25 | Обновлено 14 сентября 2022, 07:50
1184
0
Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Нагельсманн и Левандовски

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 13 сентября.

1A. Бавария обыграла Барселону. Левандовски ничего сделать не сумел
Голы в начале 2-го тайма для мюнхенцев забили Лукас Эрнандес и Лерой Сане

1B. 2-й тур ЛЧ. Заруба в Мюнхене, разгром от Брюгге, трудная победа Ливерпуля
13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов в четырех группах

1С. Брюгге Яремчука разгромил Порту, команда уверенно лидирует в группе
Великолепный старт бельгийской команды в Лиге чемпионов

2. Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим
Украинец провел откровенно слабый матч

3. Бущан перенес операцию. Динамо рассказало о сроках восстановления
Киевляне и сборная Украины остались без основного вратаря

4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер – не фаворит. Фавориты – Реал, Лейпциг и Селтик»
Тренер дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов

5. Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
Чемпионат мира по socca проходит в Будапеште, столице Венгрии

6A. Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
«Горняки» посчитали, что в будущем смогут заработать на вингере гораздо больше

6B. Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год
Звездному португальцу предлагали сумасшедшие деньги за переезд в Саудовскую Аравию

7. Украинская сборная добыла еще две медали на чемпионате мира по борьбе
Александра Хоменец взяла серебро, Илона Прокопевнюк – бронзу

8. ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
Слишком жарко было 11 сентября во встрече команд «Плитвице» и «Соколац»

9A. Германия остановила Адетокунбо. Немцы выбили Грецию и вышли в полуфинал
Полный провал Греции в третьей четверти

9B. Евробаскет. Испания сделала камбэк и вышла в полуфинал
Непростая победа над сборной Финляндии

9C. Успех или провал? Как Украина выступила на Евробаскете
Попытка дать оценку команде Айнарса Багатскиса за выступление на ЧЕ

10A. ГРОЗНЫЙ: «Надеюсь, во втором туре еврокубков выиграют все наши команды»
Об уверенном старте «Шахтера», спаде «Динамо» и ожиданиях от «Днепра-1»

10B. Амбиции, не подтверждаемые игрой. Почему Рух не станет открытием сезона
Обозреватель Sport.ua – о старте сезона львовского клуба

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Источник Sport.ua
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