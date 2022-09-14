Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
Главные новости за 13 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 13 сентября.
1A. Бавария обыграла Барселону. Левандовски ничего сделать не сумел
Голы в начале 2-го тайма для мюнхенцев забили Лукас Эрнандес и Лерой Сане
1B. 2-й тур ЛЧ. Заруба в Мюнхене, разгром от Брюгге, трудная победа Ливерпуля
13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов в четырех группах
1С. Брюгге Яремчука разгромил Порту, команда уверенно лидирует в группе
Великолепный старт бельгийской команды в Лиге чемпионов
2. Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим
Украинец провел откровенно слабый матч
3. Бущан перенес операцию. Динамо рассказало о сроках восстановления
Киевляне и сборная Украины остались без основного вратаря
4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер – не фаворит. Фавориты – Реал, Лейпциг и Селтик»
Тренер дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов
5. Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
Чемпионат мира по socca проходит в Будапеште, столице Венгрии
6A. Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
«Горняки» посчитали, что в будущем смогут заработать на вингере гораздо больше
6B. Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год
Звездному португальцу предлагали сумасшедшие деньги за переезд в Саудовскую Аравию
7. Украинская сборная добыла еще две медали на чемпионате мира по борьбе
Александра Хоменец взяла серебро, Илона Прокопевнюк – бронзу
8. ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
Слишком жарко было 11 сентября во встрече команд «Плитвице» и «Соколац»
9A. Германия остановила Адетокунбо. Немцы выбили Грецию и вышли в полуфинал
Полный провал Греции в третьей четверти
9B. Евробаскет. Испания сделала камбэк и вышла в полуфинал
Непростая победа над сборной Финляндии
9C. Успех или провал? Как Украина выступила на Евробаскете
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10A. ГРОЗНЫЙ: «Надеюсь, во втором туре еврокубков выиграют все наши команды»
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