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Лига Чемпионов
Бавария
13.09.2022, FT 2 : 0
Барселона
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Лига чемпионов
13 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 14 сентября 2022, 00:13
488
3

Бавария обыграла Барселону. Левандовски ничего сделать не сумел

Голы в начале второго тайма для мюнхенцев забили Лукас Эрнандес и Лерой Сане

13 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 14 сентября 2022, 00:13
488
3
Бавария обыграла Барселону. Левандовски ничего сделать не сумел
Getty Images/Global Images Ukraine

13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

В центральном матче дня немецкая «Бавария» обыграла испанскую «Барселону» (2:0).

Голы в начале второго тайма для мюнхенцев забили Лукас Эрнандес и Лерой Сане.

​Форвард каталонцев Роберт Левандовски сыграл весь матч но ничего не сумел сделать против своей бывшей команды.

Лига чемпионов

2-й тур, 13 сентября

Бавария – Барселона – 2:0

Голы: Лукас Эрнандес, 50, Лерой Сане, 54.

Бавария: Нойер, Павар (Мазрауи, 21), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Забитцер (Горетцка, 46), Киммих, Мюллер, Мане (Гнабри, 70), Сане (Тель, 80), Мусиала (Гравенберх, 80).

Барселона: тер Штеген, Кунде, Кристенсен (Эрик Гарсия, 70), Араухо, Алонсо, Бускетс (Кессье, 80), Педри, Гави (де Йонг, 61), Левандовски, Дембеле (Фати, 80), Рафинья (Ферран Торрес, 61).

Предупреждения: Забитцер, 19, Бускетс, 48, Киммих, 74.

​Другие поединки игрового дня:

19:45 Виктория Пльзень – Интер – 0:2

19:45 Спортинг – Тоттенхэм – 2:0

22:00 Байер – Атлетико – 2:0

22:00 Ливерпуль – Аякс – 2:1

22:00 Марсель – Айнтрахт – 0:1

22:00 Порту – Брюгге – 0:4

Турнирные таблицы

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Барселона Роберт Левандовски Бавария Лига чемпионов Бавария - Барселона
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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realpidrid
Чистый пенальти на Дембеле был в первом тайме, защитник и близко в мяч не играл. Судьи ……..
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+1
Макс Максов
Педрі звичайно талантище! Забий Барса в першому таймі, невідомо який був би рахунок... Але на другий тайм, вийшла зовсім інша Баварія!
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+1
NATS
Равная игра, как визуально, так и по статистике, но результат за Баварией. Это футбол. 
По поводу Левандовского, весь матч складывалось ощущение, что он играл против своих через силу и не хотел полностью выкладываться на поле, как это он делает против других соперников.
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0
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