Бавария обыграла Барселону. Левандовски ничего сделать не сумел
Голы в начале второго тайма для мюнхенцев забили Лукас Эрнандес и Лерой Сане
13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.
В центральном матче дня немецкая «Бавария» обыграла испанскую «Барселону» (2:0).
Голы в начале второго тайма для мюнхенцев забили Лукас Эрнандес и Лерой Сане.
Форвард каталонцев Роберт Левандовски сыграл весь матч но ничего не сумел сделать против своей бывшей команды.
Лига чемпионов
2-й тур, 13 сентября
Бавария – Барселона – 2:0
Голы: Лукас Эрнандес, 50, Лерой Сане, 54.
Бавария: Нойер, Павар (Мазрауи, 21), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Забитцер (Горетцка, 46), Киммих, Мюллер, Мане (Гнабри, 70), Сане (Тель, 80), Мусиала (Гравенберх, 80).
Барселона: тер Штеген, Кунде, Кристенсен (Эрик Гарсия, 70), Араухо, Алонсо, Бускетс (Кессье, 80), Педри, Гави (де Йонг, 61), Левандовски, Дембеле (Фати, 80), Рафинья (Ферран Торрес, 61).
Предупреждения: Забитцер, 19, Бускетс, 48, Киммих, 74.
Другие поединки игрового дня:
19:45 Виктория Пльзень – Интер – 0:2
19:45 Спортинг – Тоттенхэм – 2:0
22:00 Байер – Атлетико – 2:0
22:00 Ливерпуль – Аякс – 2:1
22:00 Марсель – Айнтрахт – 0:1
22:00 Порту – Брюгге – 0:4
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