13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов. В центральном матче дня немецкая «Бавария» обыграла испанскую «Барселону» (2:0).

Голы в начале второго тайма для мюнхенцев забили Лукас Эрнандес и Лерой Сане. ​Форвард каталонцев Роберт Левандовски сыграл весь матч, но ничего не сумел сделать против своей бывшей команды.

Лига чемпионов

Группа C. 2-й тур, 13 сентября

Бавария – Барселона – 2:0

Голы: Лукас Эрнандес, 50, Лерой Сане, 54.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Лукас Эрнандес, 50 мин.

ГОЛ! 2:0. Лерой Сане, 54 мин.