Бавария – Барселона – 2:0. Мячи Лукаса и Сане. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов. В центральном матче дня немецкая «Бавария» обыграла испанскую «Барселону» (2:0).
Голы в начале второго тайма для мюнхенцев забили Лукас Эрнандес и Лерой Сане. Форвард каталонцев Роберт Левандовски сыграл весь матч, но ничего не сумел сделать против своей бывшей команды.
Лига чемпионов
Группа C. 2-й тур, 13 сентября
Бавария – Барселона – 2:0
Голы: Лукас Эрнандес, 50, Лерой Сане, 54.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Лукас Эрнандес, 50 мин.
ГОЛ! 2:0. Лерой Сане, 54 мин.
События матча
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