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Лига Чемпионов
Бавария
13.09.2022, FT 2 : 0
Барселона
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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 02:00 | Обновлено 14 сентября 2022, 02:35
231
0

Бавария – Барселона – 2:0. Мячи Лукаса и Сане. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

14 сентября 2022, 02:00 | Обновлено 14 сентября 2022, 02:35
231
0
Бавария – Барселона – 2:0. Мячи Лукаса и Сане. Видео голов и обзор матча
ФК Бавария

13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов. В центральном матче дня немецкая «Бавария» обыграла испанскую «Барселону» (2:0).

Голы в начале второго тайма для мюнхенцев забили Лукас Эрнандес и Лерой Сане. ​Форвард каталонцев Роберт Левандовски сыграл весь матч, но ничего не сумел сделать против своей бывшей команды.

Лига чемпионов

Группа C. 2-й тур, 13 сентября

Бавария – Барселона – 2:0

Голы: Лукас Эрнандес, 50, Лерой Сане, 54.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Лукас Эрнандес, 50 мин.

ГОЛ! 2:0. Лерой Сане, 54 мин.

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас-Франсуа Эрнандес (Бавария).
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Источник Sport.ua
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