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14 сентября 2022, 01:37 | Обновлено 14 сентября 2022, 01:51
144
0

ХАВИ: «Мы не должны были позволять Баварии так срываться с крючка»

Главный тренер «Барселоны»​​​​​​​ прокомментировал поражение от «Баварии»

14 сентября 2022, 01:37 | Обновлено 14 сентября 2022, 01:51
144
0
ХАВИ: «Мы не должны были позволять Баварии так срываться с крючка»
УЕФА. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:

«Мы создали шесть-семь отличных голевых моментов, но не использовали их, а «Бавария» своего шанса не упустила. Мы вели игру конкурентоспособно, действовали очень хорошо, и, если бы забили, матч вышел бы совершенно иным. Однако такова Лига чемпионов: надо стараться избегать таких позиционных ошибок во время угловых, после которой соперники повели со счетом 1:0.

Мы не должны позволять соперникам так срываться с крючка. Уезжаю отсюда изрядно потрепанным, поскольку этим вечером надо было побеждать. Но вместе с тем я испытываю гордость за свою команду. Однако главное – это победа, и нам нужно лучше действовать в решающие моменты, какими стали два пропущенных мяча, а также эффективнее использовать создаваемые моменты.

Ни в коем случае нельзя позволять сопернику забивать из-за того, что не разобрали соперников при подаче с углового, тем более когда контролировали ход игры. Так же как и забивать контратакой по центру. На этих ошибках нам необходимо учиться.

Поражение – шаг назад, но мы по-прежнему в лидирующей группе. Мы прибыли сюда с намерением победить. Нам следует на собственных ошибках учиться дальше. Думаю, в целом мы провели хороший матч. Достаточно хороший для того, чтобы победить, а не свести его вничью».

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Источник УЕФА
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