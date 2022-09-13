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Лига Чемпионов
Ливерпуль
13.09.2022 22:00 - : -
Аякс
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Лига чемпионов
13 сентября 2022, 20:40 | Обновлено 13 сентября 2022, 20:49
425
0

Бавария – Барса, Ливерпуль – Аякс и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 13 сентября в 22:00 поединки 2-го тура Лиги чемпионов

13 сентября 2022, 20:40 | Обновлено 13 сентября 2022, 20:49
425
0
Бавария – Барса, Ливерпуль – Аякс и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА. Левандовски вернулся на Альянц Арену

13 сентября в 22:00 проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

🏆 2-й тур Лиги чемпионов

  • 22:00 Бавария – Барселона
  • 22:00 Байер – Атлетико
  • 22:00 Ливерпуль – Аякс
  • 22:00 Марсель – Айнтрахт
  • 22:00 Порту – Брюгге

Турнирные таблицы после 1-го тура

22:00 Бавария – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:00 Байер – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:00 Ливерпуль – Аякс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:00 Марсель – Айнтрахт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:00 Порту – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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