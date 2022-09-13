Бавария – Барса, Ливерпуль – Аякс и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 13 сентября в 22:00 поединки 2-го тура Лиги чемпионов
13 сентября в 22:00 проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
🏆 2-й тур Лиги чемпионов
- 22:00 Бавария – Барселона
- 22:00 Байер – Атлетико
- 22:00 Ливерпуль – Аякс
- 22:00 Марсель – Айнтрахт
- 22:00 Порту – Брюгге
Турнирные таблицы после 1-го тура
22:00 Бавария – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
22:00 Байер – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
22:00 Ливерпуль – Аякс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
22:00 Марсель – Айнтрахт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
22:00 Порту – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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