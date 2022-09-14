Лига Чемпионов
13.09.2022, FT 0 : 1
Лига чемпионов14 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 14 сентября 2022, 00:45
49
0
Айнтрахт на выезде минимально победил Марсель
Единственный гол на 43-й минуте забил хавбек Йеспер Линдстрем
14 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 14 сентября 2022, 00:45
49
0
13 сентября в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов немецкий «Айнтрахт» на выезде победил французский «Марсель» (1:0)
В матче на «Велодроме» единственный гол на 43-й минуте забил хавбек Йеспер Линдстрем.
Лидирует в группе Спортинг (6 очков), опережая «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» (по 3 очка), а у «Марселя» очков пока нет.
Лига чемпионов
Группа D. 2-й тур, 13 сентября
Марсель – Айнтрахт – 0:1
Гол: Линдстрем, 43 мин
Турнирная таблица
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