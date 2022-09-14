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Марсель
13.09.2022, FT 0 : 1
Айнтрахт Ф
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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 14 сентября 2022, 00:45
49
0

Айнтрахт на выезде минимально победил Марсель

Единственный гол на 43-й минуте забил хавбек Йеспер Линдстрем

14 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 14 сентября 2022, 00:45
49
0
Айнтрахт на выезде минимально победил Марсель
ФК Марсель

13 сентября в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов немецкий «Айнтрахт» на выезде победил французский «Марсель» (1:0)

В матче на «Велодроме» единственный гол на 43-й минуте забил хавбек Йеспер Линдстрем.

Лидирует в группе Спортинг (6 очков), опережая «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» (по 3 очка), а у «Марселя» очков пока нет.

Лига чемпионов

Группа D. 2-й тур, 13 сентября

Марсель – Айнтрахт – 0:1

Гол: Линдстрем, 43 мин

Турнирная таблица

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Лига чемпионов Айнтрахт Франкфурт Марсель Йеспер Линдстрем
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Источник Sport.ua
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