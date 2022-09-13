Спортинг вырвал победу у Тоттенхэма в матче лидеров группы D ЛЧ

В матче лидеров группы D Лиги чемпионов португальский «Спортинг» вырвал победу у английского «Тоттенхэма» (2:0).

В поединке 2-го тура Лиги чемпионов хозяева поля забили 2 гола в концовке, отличились Паулиньо и Артур Гомес.

«Спортинг» стал единоличным лидером группы (6 очков), у «шпор» осталось 3 балла.

«Марсель» и «Айнтрахт», которые проиграли в первом туре, проведут встречу между собой во Франции в 22:00.

Лига чемпионов

Группа D. 2-й тур

Спортинг – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Паулиньо, 90, Артур Гомес, 90+3.

Турнирная таблица