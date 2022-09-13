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Лига Чемпионов
Спортинг Л
13.09.2022, FT 2 : 0
Тоттенхэм
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Лига чемпионов
13 сентября 2022, 21:40 | Обновлено 13 сентября 2022, 21:57
881
2

Спортинг вырвал победу у Тоттенхэма в матче лидеров группы D ЛЧ

В поединке 2-го тура Лиги чемпионов хозяева поля забили 2 гола в концовке

13 сентября 2022, 21:40 | Обновлено 13 сентября 2022, 21:57
881
2
Спортинг вырвал победу у Тоттенхэма в матче лидеров группы D ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче лидеров группы D Лиги чемпионов португальский «Спортинг» вырвал победу у английского «Тоттенхэма» (2:0).

В поединке 2-го тура Лиги чемпионов хозяева поля забили 2 гола в концовке, отличились Паулиньо и Артур Гомес.

«Спортинг» стал единоличным лидером группы (6 очков), у «шпор» осталось 3 балла.

«Марсель» и «Айнтрахт», которые проиграли в первом туре, проведут встречу между собой во Франции в 22:00.

Лига чемпионов

Группа D. 2-й тур

Спортинг – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Паулиньо, 90, Артур Гомес, 90+3.

Турнирная таблица

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Лига чемпионов Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Паулиньо (Жуан Паулу Диаш Фернандеш) Артур Гомес
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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veter
Убийство
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0
pol-55
Конте хотів здивувати Спортинг,з таким пресингом Тотем ніколи не
грав,тому в кінці *здохли*,так що він і винен,а ще Сон при такій схемі
ні до чого,Рішарлісон дуже активний бестолково.Конте зроби висновки,а то.
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0
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