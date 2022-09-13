Спортинг вырвал победу у Тоттенхэма в матче лидеров группы D ЛЧ
В поединке 2-го тура Лиги чемпионов хозяева поля забили 2 гола в концовке
В матче лидеров группы D Лиги чемпионов португальский «Спортинг» вырвал победу у английского «Тоттенхэма» (2:0).
В поединке 2-го тура Лиги чемпионов хозяева поля забили 2 гола в концовке, отличились Паулиньо и Артур Гомес.
«Спортинг» стал единоличным лидером группы (6 очков), у «шпор» осталось 3 балла.
«Марсель» и «Айнтрахт», которые проиграли в первом туре, проведут встречу между собой во Франции в 22:00.
Лига чемпионов
Группа D. 2-й тур
Спортинг – Тоттенхэм – 2:0
Голы: Паулиньо, 90, Артур Гомес, 90+3.
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Без потерь с тремя победами идет «Днепр-1», первые очки набрало «Динамо»
Радукану отдала украинке всего 5 геймов
грав,тому в кінці *здохли*,так що він і винен,а ще Сон при такій схемі
ні до чого,Рішарлісон дуже активний бестолково.Конте зроби висновки,а то.