Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория – Интер, Спортинг – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Виктория Пльзень
79 0 : 2
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
13 сентября 2022, 19:45 |
2894
0

Виктория – Интер, Спортинг – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 сентября в 19:45 поединки 2-го тура Лиги чемпионов

13 сентября 2022, 19:45 |
2894
0
Виктория – Интер, Спортинг – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
UEFA

13 сентября в 19:45 проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

Виктория – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Спортинг – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
64’
Игрок команды Виктория Пльзень получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
По теме:
Бавария – Барселона. Левандовски против бывшей команды. Стартовые составы
Бавария – Барса, Ливерпуль – Аякс и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
ВИДЕО. Первая пресс-конференция Грэма Поттера в Челси
Спортинг Лиссабон смотреть онлайн Лига чемпионов Виктория Пльзень Интер Милан Тоттенхэм
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Фьюри и Джошуа договорились по поводу боя
Бокс | 13 сентября 2022, 13:11 5
Источник: Фьюри и Джошуа договорились по поводу боя
Источник: Фьюри и Джошуа договорились по поводу боя

Поединок должен состояться 3 декабря

ОФИЦИАЛЬНО. Калиниченко назначен главным тренером чемпиона Эстонии
Футбол | 12 сентября 2022, 21:30 3
ОФИЦИАЛЬНО. Калиниченко назначен главным тренером чемпиона Эстонии
ОФИЦИАЛЬНО. Калиниченко назначен главным тренером чемпиона Эстонии

«Левадия» занимает 2-е место в чемпионате Эстонии, по системе весна-осень

ФОТО. Вылитый Гвардиола. Инсинье без волос – копия испанского специалиста
Футбол | 13.09.2022, 19:55
ФОТО. Вылитый Гвардиола. Инсинье без волос – копия испанского специалиста
ФОТО. Вылитый Гвардиола. Инсинье без волос – копия испанского специалиста
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
Бокс | 12.09.2022, 22:05
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год
Футбол | 13.09.2022, 08:19
Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год
Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нужен бой с Хейни за все пояса легкого веса»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нужен бой с Хейни за все пояса легкого веса»
12.09.2022, 11:11 7
Бокс
Сборная Боснии и Герцеговины понесет наказание за возможный матч с рф
Сборная Боснии и Герцеговины понесет наказание за возможный матч с рф
12.09.2022, 20:17 7
Футбол
Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
12.09.2022, 20:30 1
Футбол
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
11.09.2022, 18:55 32
Футбол
Последний матч Серены, польская машина и новый лидер мужского тенниса
Последний матч Серены, польская машина и новый лидер мужского тенниса
12.09.2022, 11:37 1
Теннис
Агент: «Тайсон Фьюри был на грани суицида»
Агент: «Тайсон Фьюри был на грани суицида»
11.09.2022, 17:57 3
Бокс
ФОТО. Свитолина показала, как отмечает день рождения в Монте-Карло
ФОТО. Свитолина показала, как отмечает день рождения в Монте-Карло
12.09.2022, 18:14 2
Теннис
ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
11.09.2022, 20:37 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности