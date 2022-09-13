Лига Чемпионов
Лига чемпионов13 сентября 2022, 19:45 |
2894
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Виктория – Интер, Спортинг – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 сентября в 19:45 поединки 2-го тура Лиги чемпионов
13 сентября 2022, 19:45 |
2894
0
13 сентября в 19:45 проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов.
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Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
Виктория – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Спортинг – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
64’
Игрок команды Виктория Пльзень получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
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