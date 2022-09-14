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Лига Чемпионов
Спортинг Л
13.09.2022, FT 2 : 0
Тоттенхэм
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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 01:15 | Обновлено 14 сентября 2022, 01:35
103
0

Спортинг – Тоттенхэм – 2:0. Драматическая концовка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

14 сентября 2022, 01:15 | Обновлено 14 сентября 2022, 01:35
103
0
Спортинг – Тоттенхэм – 2:0. Драматическая концовка. Видео голов и обзор
ФК Спортинг Лиссабон

В матче лидеров группы D Лиги чемпионов португальский «Спортинг» вырвал победу у английского «Тоттенхэма» (2:0).

В поединке 2-го тура Лиги чемпионов хозяева поля забили 2 гола в концовке, отличились Паулиньо и Артур Гомес.

«Спортинг» стал единоличным лидером группы (6 очков), у «шпор» осталось 3 балла.

Лига чемпионов

Группа D. 2-й тур

Спортинг – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Паулиньо, 90, Артур Гомес, 90+3.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Паулиньо, 90 мин.

ГОЛ! 2:0. Артур Гомес, 90+3 мин.

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Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Лига чемпионов Паулиньо (Жуан Паулу Диаш Фернандеш) Артур Гомес видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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