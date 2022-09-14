Спортинг – Тоттенхэм – 2:0. Драматическая концовка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
В матче лидеров группы D Лиги чемпионов португальский «Спортинг» вырвал победу у английского «Тоттенхэма» (2:0).
В поединке 2-го тура Лиги чемпионов хозяева поля забили 2 гола в концовке, отличились Паулиньо и Артур Гомес.
«Спортинг» стал единоличным лидером группы (6 очков), у «шпор» осталось 3 балла.
Лига чемпионов
Группа D. 2-й тур
Спортинг – Тоттенхэм – 2:0
Голы: Паулиньо, 90, Артур Гомес, 90+3.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Паулиньо, 90 мин.
ГОЛ! 2:0. Артур Гомес, 90+3 мин.
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