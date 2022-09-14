Марсель – Айнтрахт – 0:1. Победный мяч Линдстрема. Видео гола и обзор матча
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13 сентября в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов немецкий «Айнтрахт» на выезде победил французский «Марсель» (1:0)
В матче на «Велодроме» единственный гол на 43-й минуте забил хавбек Йеспер Линдстрем.
Интересно, что фанаты устроили массовые беспорядки перед матчем в Марселе.
Лидирует в группе «Спортинг» (6 очков), опережая «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» (по 3 очка), а у «Марселя» очков пока нет.
Лига чемпионов
Группа D. 2-й тур, 13 сентября
Марсель – Айнтрахт – 0:1
Гол: Линдстрем, 43.
События матча
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Поединок должен состояться 3 декабря
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