Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марсель – Айнтрахт – 0:1. Победный мяч Линдстрема. Видео гола и обзор матча
Лига Чемпионов
Марсель
13.09.2022, FT 0 : 1
Айнтрахт Ф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
14 сентября 2022, 05:12 | Обновлено 14 сентября 2022, 05:45
82
0

Марсель – Айнтрахт – 0:1. Победный мяч Линдстрема. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

14 сентября 2022, 05:12 | Обновлено 14 сентября 2022, 05:45
82
0
Марсель – Айнтрахт – 0:1. Победный мяч Линдстрема. Видео гола и обзор матча
ФК Айнтрахт

13 сентября в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов немецкий «Айнтрахт» на выезде победил французский «Марсель» (1:0)

В матче на «Велодроме» единственный гол на 43-й минуте забил хавбек Йеспер Линдстрем.

Интересно, что фанаты устроили массовые беспорядки перед матчем в Марселе.

Лидирует в группе «Спортинг» (6 очков), опережая «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» (по 3 очка), а у «Марселя» очков пока нет.

Лига чемпионов

Группа D. 2-й тур, 13 сентября

Марсель – Айнтрахт – 0:1

Гол: Линдстрем, 43.

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Йеспер Линдстрём (Айнтрахт Ф).
По теме:
Шахтер – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Байер – Атлетико – 2:0. Два мяча в концовке. Видео голов и обзор матча
КЛОПП: «После поражения от Наполи прятаться было некуда. И Аякс был силен»
Марсель Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов Йеспер Линдстрем видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Фьюри и Джошуа договорились по поводу боя
Бокс | 13 сентября 2022, 13:11 5
Источник: Фьюри и Джошуа договорились по поводу боя
Источник: Фьюри и Джошуа договорились по поводу боя

Поединок должен состояться 3 декабря

Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14 сентября 2022, 04:15 0
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

Успех или провал? Как Украина выступила на Евробаскете
Баскетбол | 13.09.2022, 13:06
Успех или провал? Как Украина выступила на Евробаскете
Успех или провал? Как Украина выступила на Евробаскете
Германия остановила Адетокунбо. Немцы выбили Грецию и вышли в полуфинал
Баскетбол | 13.09.2022, 23:40
Германия остановила Адетокунбо. Немцы выбили Грецию и вышли в полуфинал
Германия остановила Адетокунбо. Немцы выбили Грецию и вышли в полуфинал
ФОТО. Длинноногая Билодид показала, как загорела в Испании
Другие виды | 13.09.2022, 18:43
ФОТО. Длинноногая Билодид показала, как загорела в Испании
ФОТО. Длинноногая Билодид показала, как загорела в Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
12.09.2022, 22:05 14
Бокс
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
12.09.2022, 08:14 1
Футбол
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
13.09.2022, 15:55 1
Футбол
Сауль Альварес оценил шансы Усика в поединке против Фьюри
Сауль Альварес оценил шансы Усика в поединке против Фьюри
12.09.2022, 10:29
Бокс
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
13.09.2022, 11:00 22
Баскетбол
Снова принес победу. Динамовец забил за Сенегал и выиграл трофей со сборной
Снова принес победу. Динамовец забил за Сенегал и выиграл трофей со сборной
12.09.2022, 07:41 7
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нужен бой с Хейни за все пояса легкого веса»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нужен бой с Хейни за все пояса легкого веса»
12.09.2022, 11:11 7
Бокс
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
12.09.2022, 22:00 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности