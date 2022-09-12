Во вторник, 13 сентября «Бавария» во второи туре Лиги чемпионов дома примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву. Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Бавария

«Бавария» стартовала в группе Лиги чемпионов с хорошей выездной победы над «Интером». В чемпионате мюнхенцы последние три матча выиграть не могут, но в каждом из них не хватает немного реализации. С обновленной линией атаки это не удивительно, по ходу сезона все изменится к лучшему. Мы это уже не раз проходили, «красные» по такому сценарию играют довольно часто.

В последнее время «Бавария» часто и очень больно била своего будущего соперника на евроарене, уверенность в своих силах точно будет присутствовать. А раздражитель в виде Роберта Левандовского точно не даст расслабиться.

На днях поступила одна неприятная новость для немецкого клуба. Кингсли Коман травмировался во время тренировки команды и пропустит 2-3 недели. Это существенная потеря, но не критическая. Нагельсман немного поиграет составом и найдет правильное решение.

Барселона

«Барселона» после двух лет позора в Лиге чемпионов, кажется, снова готова показать свою силу. Первый соперник, конечно, был явно не из тех, кто может проверить реальную силу каталонцев, но победа 5:1 на «Викторией» Пльзень это точно лучше, чем, к примеру, убогие выигрыши 1:0 над киевским «Динамо» в прошлом сезоне.

«Барселона» в летнее межсезонье сделала несколько удачных покупок, которые со старта начали окупаться. Роберт Левандовски сделал 11 результативных действий в шести матчах, о таком начале в новом клубе никто не мог даже мечтать.

В чемпионате у испанцев все тоже неплохо, но с соперниками уровня «Баварии» в этом сезоне они еще не встречались.

Ориентировочные составы

«Бавария»: Нойер – Павар, де Лигт, Л. Эрнандес, Дэвис, Киммих, Забитцер, Мюллер, Мусиала, Сане, Мане.

«Барселона»: Тер Штеген – Альба, Кунде, Араухо, Бельерин, Де Йонг, Кессье, Педри, Дембеле, Рафинья, Левандовски.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче Роберт Левандовски забьет своей бывшей команде. Нашей ставкой будет позиция – ИТБ0.5 (Левандовски) с коэффициентом 2.1 по линии Parimatch.

13 сентября, вторник