2-й тур ЛЧ. Заруба в Мюнхене, разгром от Брюгге, трудная победа Ливерпуля
13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов в четырех группах
13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов в четырех группах.
«Ливерпуль» вырвал победу у «Аякса» на последних минутах матча (2:1).
В центральном матче дня немецкая «Бавария» обыграла испанскую «Барселону» (2:0).
Бельгийский «Брюгге» на выезде разгромил португальский «Порту» (4:0), украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь вышли на замену во втором тайме.
Лига чемпионов
2-й тур, 13 сентября
Бавария – Барселона – 2:0
- Голы: Лукас Эрнандес, 50, Лерой Сане, 54.
19:45 Виктория Пльзень – Интер – 0:2
19:45 Спортинг – Тоттенхэм – 2:0
22:00 Байер – Атлетико – 2:0
22:00 Ливерпуль – Аякс – 2:1
22:00 Марсель – Айнтрахт – 0:1
22:00 Порту – Брюгге – 0:4
Турнирные таблицы
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