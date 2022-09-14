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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 00:35 | Обновлено 14 сентября 2022, 01:09
290
0

2-й тур ЛЧ. Заруба в Мюнхене, разгром от Брюгге, трудная победа Ливерпуля

13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов в четырех группах

14 сентября 2022, 00:35 | Обновлено 14 сентября 2022, 01:09
290
0
2-й тур ЛЧ. Заруба в Мюнхене, разгром от Брюгге, трудная победа Ливерпуля
ФК Ливерпуль

13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов в четырех группах.

«Ливерпуль» вырвал победу у «Аякса» на последних минутах матча (2:1).

В центральном матче дня немецкая «Бавария» обыграла испанскую «Барселону» (2:0).

Бельгийский «Брюгге» на выезде разгромил португальский «Порту» (4:0), украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь вышли на замену во втором тайме.

Лига чемпионов

2-й тур, 13 сентября

Бавария – Барселона – 2:0

  • Голы: Лукас Эрнандес, 50, Лерой Сане, 54.

19:45 Виктория Пльзень – Интер – 0:2

19:45 Спортинг – Тоттенхэм – 2:0

22:00 Байер – Атлетико – 2:0

22:00 Ливерпуль – Аякс – 2:1

22:00 Марсель – Айнтрахт – 0:1

22:00 Порту – Брюгге – 0:4

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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