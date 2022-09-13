Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
Чемпионат мира по socca проходит в Будапеште, столице Венгрии
13 сентября состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по Socca в венгерском Будапеште. Вничью сыграли сборные Португалии и Украины (2:2).
Socca является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.
Сборная Украины после легкой прогулки 11 сентября в игре с Тунисом (11:1) имела день отдыха. А теперь встречалась с намного более серьезным соперником, который представляет Пиренейский полуостров.
Украина дважды выходила вперед, но португальцы оба раза отыгрались (2:2). У сине-желтых отличились Денис Хруль и Юрий Правук. Португалия спасла игру благодаря удачному розыгрышу углового на последней 40-й минуте.
В турнирной таблице Украина имеет 4 очка после 2 туров. Следующую игру сборная проведет против команды Аргентины 14 сентября в 20:00.
Socca. ЧМ-2022. Группа F. 3-й тур
Португалия – Украина – 2:2
Голы: Силва, 23, Соуза, 40 – Денис Хруль, 7, Юрий Правук, 36
Турнирная таблица
10 сентября
- 21:00. Англия – Португалия – 4:1
11 сентября
- 12:00. Украина – Тунис – 11:1
- 17:00. Англия – Аргентина – 3:2
12 сентября
- 16:00. Португалия – Тунис – 8:1
13 сентября
- 15:00. Португалия – Украина – 2:2
- 16:00. Аргентина – Тунис
14 сентября
- 20:00. Украина – Аргентина
- 21:00. Англия – Тунис
15 сентября
- 19:00. Англия – Украина
- 23:55. Португалия – Аргентина
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