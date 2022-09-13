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13 сентября 2022, 15:55 | Обновлено 13 сентября 2022, 16:36
1700
1

Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ

Чемпионат мира по socca проходит в Будапеште, столице Венгрии

13 сентября 2022, 15:55 | Обновлено 13 сентября 2022, 16:36
1700
1
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
Socca World Cup

13 сентября состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по Socca в венгерском Будапеште. Вничью сыграли сборные Португалии и Украины (2:2).

Socca является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.

Сборная Украины после легкой прогулки 11 сентября в игре с Тунисом (11:1) имела день отдыха. А теперь встречалась с намного более серьезным соперником, который представляет Пиренейский полуостров.

Украина дважды выходила вперед, но португальцы оба раза отыгрались (2:2). У сине-желтых отличились Денис Хруль и Юрий Правук. Португалия спасла игру благодаря удачному розыгрышу углового на последней 40-й минуте.

В турнирной таблице Украина имеет 4 очка после 2 туров. Следующую игру сборная проведет против команды Аргентины 14 сентября в 20:00.

Socca. ЧМ-2022. Группа F. 3-й тур

Португалия – Украина – 2:2

Голы: Силва, 23, Соуза, 40 – Денис Хруль, 7, Юрий Правук, 36

Турнирная таблица

10 сентября

  • 21:00. Англия – Португалия – 4:1

11 сентября

  • 12:00. Украина – Тунис – 11:1
  • 17:00. Англия – Аргентина – 3:2

12 сентября

  • 16:00. Португалия – Тунис – 8:1

13 сентября

  • 15:00. Португалия – Украина – 2:2
  • 16:00. Аргентина – Тунис

14 сентября

  • 20:00. Украина – Аргентина
  • 21:00. Англия – Тунис

15 сентября

  • 19:00. Англия – Украина
  • 23:55. Португалия – Аргентина
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Октавий Фландрийский
Наши ребята играли лучше и должны были выигрывать. но... Но лучше пусть так будет в группе, чем в плей-офф... Смотрю сейчас Аргентину с Тунисом и понимаю, что наши порвут этих толстеньких аргентинцев как Тузик ушанку.
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