Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ

13 сентября состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по Socca в венгерском Будапеште. Вничью сыграли сборные Португалии и Украины (2:2).

Socca является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.

Сборная Украины после легкой прогулки 11 сентября в игре с Тунисом (11:1) имела день отдыха. А теперь встречалась с намного более серьезным соперником, который представляет Пиренейский полуостров.

Украина дважды выходила вперед, но португальцы оба раза отыгрались (2:2). У сине-желтых отличились Денис Хруль и Юрий Правук. Португалия спасла игру благодаря удачному розыгрышу углового на последней 40-й минуте.

В турнирной таблице Украина имеет 4 очка после 2 туров. Следующую игру сборная проведет против команды Аргентины 14 сентября в 20:00.

Socca. ЧМ-2022. Группа F. 3-й тур

Португалия – Украина – 2:2

Голы: Силва, 23, Соуза, 40 – Денис Хруль, 7, Юрий Правук, 36

Турнирная таблица

10 сентября

21:00. Англия – Португалия – 4:1

11 сентября

12:00. Украина – Тунис – 11:1

– Тунис – 11:1 17:00. Англия – Аргентина – 3:2

12 сентября

16:00. Португалия – Тунис – 8:1

13 сентября

15:00. Португалия – Украина – 2:2

16:00. Аргентина – Тунис

14 сентября

20:00. Украина – Аргентина

21:00. Англия – Тунис

15 сентября