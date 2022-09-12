ВИДЕО. 11 мячей в Socca. Как сборная Украины уничтожила Тунис на старте ЧМ
Чемпионат мира 2022 стартовал в Будапеште, столице Венгрии
Сборная Украины впервые в истории сыграла матч в финальной части чемпионата мира 2022 по socca, который начался в Будапеште, столице Венгрии. Socca является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.
Украина впервые поехала на чемпионат мира, став одной из 42 участниц турнира, которые поделены на 8 групп по 5 или 6 сборных. На чемпионате мира сборная Украины играет в группе F с командами Англии, Португалии, Туниса и Аргентины.
Первый матч для сборной Украины на чемпионате мира окончился разгромной победой над Тунисом (11:1). После первого тура Украина возглавила турнирную таблицу группы F.
Socca. Чемпионат мира 2022
Группа F. 1-й тур, Будапешт (Венгрия)
Англия – Португалия – 4:1
Украина – Тунис – 11:1
Видеообзор матча
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