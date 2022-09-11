Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей

Сборная Украины впервые в истории сыграла матч в финальной части чемпионата мира 2022 по Socca. Турнир начался в Будапеште, столице Венгрии.

Socca является разновидностью мини-футбола, где играют команды в формате 6 на 6 игроков, два таймов по 20 минут. От мини-футбола отличается количеством игроков и размером поля.

Первый чемпионат мира прошел в 2018 году в Португалии. Нынешний ЧМ-2022 в Будапеште – третий в истории этого вида спорта, и его пропускает действующий чемпион – команду рф отстранили от турнира из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Украина впервые попала на чемпионат мира, став одной из 42 участниц турнира, которые поделены на 8 групп по 5 или 6 сборных. На чемпионате мира сборная Украины играет в группе F с командами Англии, Португалии, Туниса и Аргентины.

Первый матч для сборной Украины на чемпионате мира окончился разгромной победой над Тунисом. По итогам двух таймов украинцы забили 11 мячей, пропустив только один. После первого тура Украина возглавила турнирную таблицу группы F.

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Socca. Чемпионат мира 2022

Группа F. 1-й тур, Будапешт (Венгрия)

Украина – Тунис – 11:1

Англия – Португалия – 4:1