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  4. Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
Украина. Премьер лига
13 сентября 2022, 20:39 |
3303
3

Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика

В стане «горняков» посчитали, что в будущем смогут заработать на вингере гораздо больше

13 сентября 2022, 20:39 |
3303
3
Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Известный журналист Фабрицио Романо рассказал, почему донецкий «Шахтер» в летнее трансферное окно отказался продавать своего вингера Михаила Мудрика в «Арсенал» или «Эвертон», которые проявляли серьезную заинтересованность в услугах таланта.

«Я думаю, что в будущем у «Арсенала» есть шанс, но не только у «Арсенала». Летом у них был очень большой шанс. Когда летом я разговаривал со своими источниками о Мудрике, чтобы понять, что произойдет с клубами по всей Европе, они сказали мне: в «Шахтере» действительно думают, что этот парень стоит намного больше, чем 30 миллионов евро. Они получили предложение в последнюю неделю работы трансферного окна, 30 миллионов евро плюс надбавки от «Эвертона». И после сделки по Антони решили отказаться из-за того, что «Манчестер Юнайтед» заплатил 100 миллионов евро. Они сказали: «Для нас Мудрик не может быть продан за 30 или 35 миллионов евро, даже за 40 миллионов евро. Мы хотим гораздо больше». Вот почему, в конце концов, они решили оставить игрока, потому что убеждены, что продадут его за сумасшедшие, просто безумные деньги», - рассказал Романо.

Также отмечается, что способность «Аякса» долгое время удерживать Антони и выжать из его ухода максимальную сумму вдохновила «Шахтер», который хотел бы получить за потенциальный трансфер Мудрика очень серьезные деньги.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» в январе собирается вновь предпринять попытку купить Мудрика.

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Источник Football London
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veter
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Вова Чертрогатый
жадность порождает бедность
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