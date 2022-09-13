Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика

Известный журналист Фабрицио Романо рассказал, почему донецкий «Шахтер» в летнее трансферное окно отказался продавать своего вингера Михаила Мудрика в «Арсенал» или «Эвертон», которые проявляли серьезную заинтересованность в услугах таланта.

«Я думаю, что в будущем у «Арсенала» есть шанс, но не только у «Арсенала». Летом у них был очень большой шанс. Когда летом я разговаривал со своими источниками о Мудрике, чтобы понять, что произойдет с клубами по всей Европе, они сказали мне: в «Шахтере» действительно думают, что этот парень стоит намного больше, чем 30 миллионов евро. Они получили предложение в последнюю неделю работы трансферного окна, 30 миллионов евро плюс надбавки от «Эвертона». И после сделки по Антони решили отказаться из-за того, что «Манчестер Юнайтед» заплатил 100 миллионов евро. Они сказали: «Для нас Мудрик не может быть продан за 30 или 35 миллионов евро, даже за 40 миллионов евро. Мы хотим гораздо больше». Вот почему, в конце концов, они решили оставить игрока, потому что убеждены, что продадут его за сумасшедшие, просто безумные деньги», - рассказал Романо.

Также отмечается, что способность «Аякса» долгое время удерживать Антони и выжать из его ухода максимальную сумму вдохновила «Шахтер», который хотел бы получить за потенциальный трансфер Мудрика очень серьезные деньги.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» в январе собирается вновь предпринять попытку купить Мудрика.