Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Эвертон планирует в январе сделать предложение Шахтеру по Мудрику
Англия
12 сентября 2022, 13:45 | Обновлено 12 сентября 2022, 14:08
589
1

Источник: Эвертон планирует в январе сделать предложение Шахтеру по Мудрику

На подписание 21-летнего хавбека также претендуют «Арсенал» и «Ювентус»

12 сентября 2022, 13:45 | Обновлено 12 сентября 2022, 14:08
589
1
Источник: Эвертон планирует в январе сделать предложение Шахтеру по Мудрику
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Английский «Эвертон» собирается в январе приобрести вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

«Ириски» уже связывались с игроком сборной Украины в летнее межсезонье. Однако переход не состоялся, и игрок остался в «Шахтере».

По свежим данным из Италии, утверждается, что «Эвертон» собирается вернуться к варианту трансфера Мудрика. Calciomercato сообщил, что «синие» могут в январе сделать трансферное предложение «Шахтеру».

Кроме того, «Арсенал» находится в борьбе за подписание 21-летнего футболиста. Итальянский «Ювентус» также называют потенциальным претендентом на трансфер. Но два клуба Английской Премьер-лиги лидируют в гонке за Мудрика, утверждает Liverpool Echo.

Напомним, за «Эвертон» выступает украинский защитник Виталий Миколенко, а в «Арсенале» играет украинец Александр Зинченко.

В текущем сезоне Мудрик сыграл за «Шахтер» 3 матча в УПЛ, а также поединок Лиги чемпионов против РБ «Лейпциг» (4:1), в котором забил гол и отдал два ассиста.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Диего Коста – игрок Вулверхэмптона
Матч Арсенала в Лиге Европы и еще один тур АПЛ могут перенести
Шахтер прибыл в Польшу на матч Лиги чемпионов. В заявке 27 игроков
Эвертон Михаил Мудрик Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A Ювентус Арсенал Лондон
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Liverpool Echo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нужен бой с Хейни за все пояса легкого веса»
Бокс | 12 сентября 2022, 11:11 3
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нужен бой с Хейни за все пояса легкого веса»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нужен бой с Хейни за все пояса легкого веса»

Боксер продолжает идти за мечтой

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 12 сентября 2022, 03:00 21
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

Режим белки в колесе. Проблема переноса матчей в АПЛ из-за смерти королевы
Футбол | 12.09.2022, 13:23
Режим белки в колесе. Проблема переноса матчей в АПЛ из-за смерти королевы
Режим белки в колесе. Проблема переноса матчей в АПЛ из-за смерти королевы
Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
Волейбол | 12.09.2022, 00:10
Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
Футбол | 11.09.2022, 20:37
ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DmitrySviridon
Идеальный вариант для Мудрика. В АПЛ он не будет регрессировать. В такое время в УПЛ делать нечего. Это губить игроков. Нужно продавать, как можно больше игроков в топовые лиги - спасая это поколение тем самым. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками
11.09.2022, 09:40
Футбол
Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете
Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете
11.09.2022, 19:19 6
Баскетбол
В финале чемпионата мира по волейболу сыграют сборные Польши и Италии
В финале чемпионата мира по волейболу сыграют сборные Польши и Италии
10.09.2022, 23:55 1
Волейбол
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
11.09.2022, 08:16 2
Теннис
10 самых высокооплачиваемых футболистов современности
10 самых высокооплачиваемых футболистов современности
10.09.2022, 13:30 7
Футбол
ВИДЕО. Полное уничтожение. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
ВИДЕО. Полное уничтожение. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
10.09.2022, 17:37 5
Футбол
Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков
Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков
10.09.2022, 20:10
Футбол
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
11.09.2022, 18:55 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности