Источник: Эвертон планирует в январе сделать предложение Шахтеру по Мудрику

Английский «Эвертон» собирается в январе приобрести вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

«Ириски» уже связывались с игроком сборной Украины в летнее межсезонье. Однако переход не состоялся, и игрок остался в «Шахтере».

По свежим данным из Италии, утверждается, что «Эвертон» собирается вернуться к варианту трансфера Мудрика. Calciomercato сообщил, что «синие» могут в январе сделать трансферное предложение «Шахтеру».

Кроме того, «Арсенал» находится в борьбе за подписание 21-летнего футболиста. Итальянский «Ювентус» также называют потенциальным претендентом на трансфер. Но два клуба Английской Премьер-лиги лидируют в гонке за Мудрика, утверждает Liverpool Echo.

Напомним, за «Эвертон» выступает украинский защитник Виталий Миколенко, а в «Арсенале» играет украинец Александр Зинченко.

В текущем сезоне Мудрик сыграл за «Шахтер» 3 матча в УПЛ, а также поединок Лиги чемпионов против РБ «Лейпциг» (4:1), в котором забил гол и отдал два ассиста.