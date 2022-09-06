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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 23:39 | Обновлено 06 сентября 2022, 23:46
2612
0

Три-один! Мудрик точно завершил быструю контратаку Шахтера

Голевую передачу на Михаила отдал Георгий Судаков

06 сентября 2022, 23:39 | Обновлено 06 сентября 2022, 23:46
2612
0
Три-один! Мудрик точно завершил быструю контратаку Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

6 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги чемпионов играют «РБ Лейпциг» и «Шахтер».

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Матч проходит в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». В группе F также играют «Селтик» и «Реал» Мадрид.

На 76-й минуте Шахтер забил третий гол. Мудрик точно завершил быструю контратаку. Голевую передачу на Михаила отдал Георгий Судаков

ГОЛ! 1:3. Михаил Мудрик, 76 мин.

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Источник Sport.ua
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