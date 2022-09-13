Амбиции, не подтверждаемые игрой. Почему Рух не станет открытием сезона

Львовский «Рух» не очень удачно начал сезон. Команда из Львова проиграла три матча на старте сезона и одержала первую победу только в четвертом туре УПЛ. В трех матчах команда Леонида Кучука забила только один гол. В соперниках были новичок «Металлист», «Колос» и «Шахтер». В поединке против «горняков» «Рух» играл почти час, имея численное преимущество. Выигрышным вышел только поединок против «Зари» в четвертом туре УПЛ, где откровенно «наварил» вратарь луганчан Дмитрий Мацапура.

Кучук прошел свой пик

Летом эксперты называли «Рух» одним из кандидатов на открытие в текущем сезоне. У львовской команды одна из сильнейших Академий в стране. Юношеская команда в прошлом сезоне стала чемпионом среди 19-летних, опередив «Динамо» и «Шахтер». Теперь будет представлять Украину в Юношеской Лиге УЕФА. В распоряжении клуба отличная база в Винниках, где была возможность полноценно готовиться к возобновлению сезона весной и летом. Никуда не нужно уезжать из Львова. Команда базируется дома и проводит домашние матчи в родном городе. Финансовые возможности клуба позволяют не терять игроков и даже усилиться опытным опорником Алексеем Довгим. Кроме того, удалось сохранить четырех иностранцев.

Как видим, у «руховцев» есть очень серьезные аргументы относительно других команд УПЛ. Но одна победа в четырех матчах – отнюдь не тот результат, которого ждали от команды перед началом сезона.



ФК Рух. Леонид Кучук и Таллес

Что не так с игрой «Руха»? Подопечные Кучука пытались доминировать в матче против «Металлиста», но в позиционной атаке без пространства возникали большие проблемы. «Колосу» проиграли борьбу. Команда из Ковалевки физически была сильнее. В матче против «Шахтера» львовяне выглядели совсем неубедительно в атаке, имея на одного игрока больше. «Зарю» победили благодаря ошибкам вратаря соперника. При этом судейство было в пользу львовской команды. Удаление Мудрика, пенальти в матче с «Зарей» при счете 1:0. По каждому из этих эпизодов можно спорить.

По моему мнению, главная проблема здесь в наставнике команды Леониде Кучуке. Пик карьеры белорусского тренера был во время работы в киевском «Арсенале» и затем в россии с «Кубанью». После чего у Леонида Станиславовича ничего особенного не получалось.

Кучук больше тактик, стратег, ему близок по стилю контратакующий футбол. Это где-то тренер итальянского стиля, для которого важно тактическое построение и постоянный поиск, изменения схем. Учить и развивать молодежь у белоруса не очень хорошо получается. Ему проще работать с уже готовыми игроками, проводить тренерские дуэли.

Кучуку проще играть против грандов от обороны, чем доминировать в матчах против середняков и лидеров. Это большая проблема тренера, которая не позволяет клубу двигаться вперед.

Поиск философии клуба продолжается

Львовская команда декларирует ставку на развитие своих игроков. Действительно, в команде появляется интересная молодежь, но пока она не играет ключевую роль в команде. Существует такой баланс качества и перспективы, который, с одной стороны, помогает держать определенный уровень, а с другой – давать дорогу молодым.

Ворота команды защищает почти 38-летний Юрий Панькив. Ведущим игроком середины поля является 33-летний Валерий Федорчук. Этим летом в команду пришел 32-летний Алексей Довгий. Важную роль играет 25-летний Юрий Климчук. Плюс, в команде есть легионеры. В первую очередь, лидер атаки бразилец Таллес, отличившийся хет-триком в поединке с «Зарей».



ФК Рух

С одной стороны – это очень логично. Молодежь должна расти, работая вместе с такими могиканами, как Панькив или Федорчук. Это огромный опыт. Иностранцы помогают в плане результата. Но с другой стороны, в такой ситуации молодые игроки не учатся становиться лидерами, закаливать свой характер. Возможно, это и мешает тому же Николаю Кухаревичу быть успешным в Европе.

Выходит такая ситуация, что вроде бы делают ставку на своих воспитанников, а на первых ролях совсем другие футболисты – иностранцы или уже опытные украинцы. Без опытных игроков есть риск, что можно вылететь, но они мешают развиваться молодежи. Собственные игроки получают свой шанс, потому что это вектор развития клуба. А в других командах нужно выигрывать конкуренцию, потому возникают проблемы.

Григорий Козловский не боится продавать свои таланты. «Рух» не создает «золотую клетку» для собственных игроков. Если есть хорошее предложение, игроков отпускают. Второй сезон в Европе проводит Кухаревич. Сейчас будет пробовать себя в Бельгии Алексей Сыч. В «Слован» поехал Иван Варфоломеев. Клуб не столько хочет денег за этих игроков, сколько рассчитывает на большее признание своей Академии. Если кто-нибудь из них заиграет, то отношение к Академии «Руха» серьезно изменится в Европе.

Сейчас «Рух» живет в половинчатых решениях. Хочет результата, хочет развития и продажи игроков, качества игры, но ни в одном из этих компонентов нет значительного успеха. Нет ощущения, что команда куда-то двигается по сравнению с предыдущими сезонами. Все плюс-минус остается на одном уровне. Если где-то есть улучшение, то в других моментах теряются.

Сборные Украины стали витриной для игроков Руха

У львовской команды очень сильная школа. Сейчас в первой команде играет ряд игроков, представляющих сборные разных возрастов. Думаю, что уже скоро кто-нибудь из «руховцев» реально может стучаться в ряды национальной команды. У команды есть отличный опорник Марко Сапуга. Правый защитник Виталий Роман. Центрбеки Денис Слюсар, Роман Дидык. Вратарь Дмитрий Ледвий. В юношеской команде хватает талантливых и перспективных игроков, готовых в краткосрочной перспективе переходить во взрослый футбол. Надо с ними работать и развивать их.

Выходит так, что именно сборные делают молодых талантов «Руха» известными, а не клуб. Так Сыч смог стать основным правым защитником молодежной сборной Украины. У Руслана Ротаня не было большого выбора игроков на этой позиции. Воспитанник «Карпат» хорошо воспользовался своим шансом. Теперь будет пробовать силы в Бельгии. Похожая история с Кухаревичем, который начал активно забивать за молодежку, что позволило ему привлечь внимание европейских клубов. Сапуга и Роман очень здорово показали себя во время элит-раунда Евро U-19. Знаю точно, что к обоим игрокам был серьезный интерес не только в Украине. На этом же турнире удачно провел матч против Нидерландов вратарь Ледвий.

Сборная – это хорошо, но витриной должен быть клуб. Именно на клубном уровне игроки должны проявлять себя, развиваться и привлекать внимание европейских клубов. К примеру, в сборной U-17 (2005 год рождения) «руховцев» вообще нет.

Конечно, пока сыграно только четыре тура и «Рух», вполне возможно, сможет улучшить свою турнирную ситуацию, потому что кадровые и другие перспективы для этого есть. Но вряд ли «Рух» станет одним из открытий этого сезона.