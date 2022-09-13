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Англия
13 сентября 2022, 08:19 | Обновлено 13 сентября 2022, 08:28
1053
0

Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год

Звездному португальцу предлагали сумасшедшие деньги за переезд в Саудовскую Аравию

13 сентября 2022, 08:19 | Обновлено 13 сентября 2022, 08:28
1053
0
Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду летом отказал клубу из Саудовской Аравии.

По данным источника, неназванный клуб предложил 37-летнему португальцу 243 миллиона евро в год, что автоматически сделало бы его самым высокооплачиваемым футболистов в мире. Однако футболист отказался от данного предложения.

Стоит отметить, что Роналду крайне недоволен количеством предоставляемого ему игрового времени, и зимой форвард может задуматься о переезде в Саудовскую Аравию.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед сборная Португалии по футболу
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Источник Mirror
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