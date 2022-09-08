Криштиану Роналду дебютирует в Лиге Европы
Ранее португальский форвард в этом турнире не играл
Сегодня, 8 сентября «Манчестер Юнайтед» в первом туре Лиги Европы дома принимает «Реал Сосьедад». Матч начался в 22:00 по Киеву.
В основном составе «Манчестер Юнайтед» на матч вышел Криштиану Роналду. Это его дебютный в карьере матч в Лиге Европы.
В сезоне 2002/2003 Роналду провел 2 матча в Кубке УЕФА за «Спортинг». После этого португалец выступал исключительно в Лиге чемпионов. Лига Европы пришла на смену Кубку УЕФА в 2009 году.
Tonight's United line-up.#MUFC || #UEL— Manchester United (@ManUtd) September 8, 2022
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