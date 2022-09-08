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Лига Европы
08 сентября 2022, 22:00 |
1749
1

Криштиану Роналду дебютирует в Лиге Европы

Ранее португальский форвард в этом турнире не играл

08 сентября 2022, 22:00 |
1749
1
Криштиану Роналду дебютирует в Лиге Европы
ФК Манчестер Юнайтед

Сегодня, 8 сентября «Манчестер Юнайтед» в первом туре Лиги Европы дома принимает «Реал Сосьедад». Матч начался в 22:00 по Киеву.

В основном составе «Манчестер Юнайтед» на матч вышел Криштиану Роналду. Это его дебютный в карьере матч в Лиге Европы.

В сезоне 2002/2003 Роналду провел 2 матча в Кубке УЕФА за «Спортинг». После этого португалец выступал исключительно в Лиге чемпионов. Лига Европы пришла на смену Кубку УЕФА в 2009 году.

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Источник Sport.ua
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