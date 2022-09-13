Брюгге Яремчука разгромил Порту, команда уверенно лидирует в группе

Состоялись два матча группового этапа Лиги чемпионов в квартете B. «Брюгге» на выезде разгромил «Порту» со счетом 4:0 и лидирует с 6 пунктами. Отличный старт бельгийской команды.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену на 71-й минуте и результативными действиями не отметился. Украинский защитник Эдуард Соболь появился на 75-й минуте.

В другой встрече «Байер» на своем поле обыграл «Атлетико».

Группа B

Байер - Атлетико 2:0

Голы: Андрих, 84, Диаби, 87

Байер: Градецки, Коссуноу, Та, Тапсоба (Баккер, 89), Хинкапи, Демирбай, Андрих, Диаби (Азмун, 89), Глозек (Фримпонг, 69), Хадсон-Одои (Амири, 90), Шик (Арангис, 89)

Атлетико: Грбич, Молина (Гризманн, 63), Витсель, Фелипе, Эрмосо, Мандава (Карраско, 62), Нигес (Де Пол, 46), Коке, Льоренте, Фелиш (Корреа, 73), Мората (Кунья, 73)

Порту - Брюгге 0:4

Голы: Ютгла, 15, Совах, 47, Ольсен, 52, Антонио, 89

Порту: Коста, Жоау Мариу (Лоадер, 46), Пепе, Кармо, Сануси (Венделл, 76), Эустакио, Урибе, Галено (Верон, 61), Отавио (Боржес, 61), Эванилсон (Мартинес, 46), Эдуардо

Брюгге: Миньоле, Одои, Мехеле, Силла (Бойата, 65), Мейер (Соболь, 75), Ванакен, Онедика, Нильсен, Ольсен (Яремчук, 71), Совах, Ютгла (Антонио, 75)

1. Брюгге - 6

2. Байер - 3

3. Атлетико - 3

4. Порту - 0