Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
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13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.
Бельгийский «Брюгге» на выезде разгромил португальский «Порту» (4:0). Украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь вышли на замену во втором тайме.
Лига чемпионов. 2-й тур
22:00. Порту – Брюгге – 0:4
Голы: Хутгла, 15 (пен.), Сова, 47, Сков Ольсен, 52, Нуса, 89.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Хутгла, 15 мин (пен.)
ГОЛ! 2:0. Сова, 47 мин.
ГОЛ! 3:0. Сков Ольсен, 52 мин.
ГОЛ! 4:0. Нуса, 89 мин.
События матча
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