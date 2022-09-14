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Лига Чемпионов
Порту
13.09.2022, FT 0 : 4
Брюгге
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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 04:15 | Обновлено 14 сентября 2022, 04:37
133
0

Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

14 сентября 2022, 04:15 | Обновлено 14 сентября 2022, 04:37
133
0
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

Бельгийский «Брюгге» на выезде разгромил португальский «Порту» (4:0). Украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь вышли на замену во втором тайме.

Лига чемпионов. 2-й тур

22:00. Порту – Брюгге – 0:4

Голы: Хутгла, 15 (пен.), Сова, 47, Сков Ольсен, 52, Нуса, 89.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Хутгла, 15 мин (пен.)

ГОЛ! 2:0. Сова, 47 мин.

ГОЛ! 3:0. Сков Ольсен, 52 мин.

ГОЛ! 4:0. Нуса, 89 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Нуса (Брюгге).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Брюгге).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Камаль Сова (Брюгге).
15’
ГОЛ ! С пенальти забил Ферран Ютгла (Брюгге).
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Брюгге Эдуард Соболь Роман Яремчук Лига чемпионов Порту Порту - Брюгге видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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