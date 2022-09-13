Во вторник, 13 сентября, в Порту на стадионе «Драгау» состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу в рамках группы B, в котором сыграют португальский «Порту» и бельгийский «Брюгге». Стартовый свисток греческого рефери Анастасиоса Сидиропулоса прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Порту



В группе, где присутствуют два явных фаворита на выход в плей-офф и два крайне неудобных соперника, абсолютно не рекомендовано проигрывать в баталиях против равного по весовой категории. Португальский «Порту» ожидал от выезда на «Ванда Метрополитано» и противостояния против мадридского «Атлетико» напряженного футбола, однако даже самые горячие фанаты и подумать не могли, что за 11 компенсированных минут ко второму тайму этой встречи мы увидим сразу три гола. В итоге, футболисты Сержиу Консейсау потерпели поражение, которое точно не сыграет им на руку в дальнейшем по ходу турнирной сетки.

На внутренней арене действующие чемпионы Португалии могут быть сколь угодно успешными, однако возвращение чемпионского титула болельщики клуба хотят подкрепить качественными выступлениями на международной арене. В прошлом сезоне группа с «Миланом» и «Ливерпулем» в составе была у «драконов» куда более смертоносной, поэтому темпераментные португальские болельщики будут точно огорчены очередной неудачей их любимой команды. На минувших выходных «Порту» размялся на «Шавише» (3:0), что должно помочь команде Консейсау перед достаточно важной игрой.

Брюгге



Когда украинский нападающий Роман Яремчук завершал свой трансфер из лиссабонской «Бенфики» в бельгийский «Брюгге», он уже точно знал, что ему предстоит вернуться в Португалию уже в составе нового коллектива. Однако поверить в то, что коллектив из Западной Фландрии начнет выступления в еврокубках с победы над леверкузенским «Байером» (1:0) было достаточно сложно, даже несмотря на скверную форму немецкого коллектива. Тем не менее, коллектив Карла Хофкенса сумел добыть крайне важный для себя результат, который в последствии рискует полностью перевернуть паритет сил в группе.

«Брюгге» в предстоящей игре будет достаточно не проиграть для того, чтобы серьезно пошатнуть уверенность в возможности выхода из группы для португальских соперников уже по итогам второго тура. Бельгийский коллектив при этом подходит к предстоящей встрече на фоне успешного выступления в матче против «Серен Юнайтед» (2:0), в котором Яремчук отличился сразу двумя голевыми передачами. Поскольку «Антверпен» за стартовые восемь матчей не знал осечек, футболистам Хофкенса все еще сложно за ним угнаться, однако выступлениями на еврокубковой арене вполне возможно перекрыть маленькие неудачи в чемпионате.

Ориентировочные составы



«Порту»: Кошта – Сануси, Карму, Пепе, Мариу – Галено, Эуштакиу, Урибе, Пепе Акино – Мартинес, Эванилсон.

«Брюгге»: Миньоле – Мейер, Силла, Мехеле, Одой – Ванакен, Оньедика, Нильсен – Ольсен, Яремчук, Жужла.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева отыграют утраченные на старте позиции. Нашей ставкой будет позиция – «Порту» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.93.

13 сентября, вторник