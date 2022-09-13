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Турция
13 сентября 2022, 10:08 |
780
1

Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим

Украинец провел откровенно слабый матч

13 сентября 2022, 10:08 |
780
1
Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим
ФК Адана Демирспор. Ярослав Ракицкий

Вчера, 12 сентября, завершился матч 6-го тура чемпионата Турции по футболу между «Адана Демирспор» и действующим чемпионом национального первенства «Трабзонспором». Игра закончилась результативной победой хозяев со счетом 3:2.

Чемпионат Турции по футболу. 6-й тур

«Адана Демирспор» – «Трабзонспор» – 3:2

Голы: Родригес, 10, Ндиайе, 55, Акайдин, 90+4 – Бакасетас, 36 (пен.), Бозок, 84

Украинский защитник «Адана Демирспора» Ярослав Ракицкий вернулся в основной состав, отбыв дисквалификацию.

На 36-й минуте Ярослав нарушил правила в своей штрафной и арбитр назначил пенальти, который реализовал Анастасиос Бакасетас.

По итогу хозяева поля вырвали победу, а Ракицкий стал самым плохим игроком команды в этом матче по версии WhoScored – 5.8 балла.

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Источник WhoScored.com
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