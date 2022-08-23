ВИДЕО. Чуть не оторвал ногу. Ракицкий схлопотал первое удаление в Турции
Украинец был удален во встрече с «Фенербахче»
Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, который сейчас защищает цвета клуба «Адана Демиспор», был удален в матче третьего тура чемпионата Турции против «Фенербахче» (2:4).
Украинец вышел в стартовом составе своей команды, но на 82-й минуте получил прямую красную карточку за очень грубый фол и был вынужден покинуть поле. К тому моменту его команда проигрывала 2:3.
Отметим, что один из мячей за «Адана Демиспор» забил экс-динамовец Юнес Беланда.
Чемпионат Турции. Третий круг
«Фенербахче» – «Адана Демиспор» – 4:2
Голы: Валенсия (20 п, 41), Зайц (47), Алиоски (83) – Беланда (56 п), Дзюба (66)
Rakitskiy, VAR incelemesi sonucunda 82. dakikada direkt kırmızı gördü.— Süper Lig | Anlık Goller (@Golsuperlig3) August 22, 2022
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