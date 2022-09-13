Невероятный эпизод произошел 11 сентября в матче между командами «Плитвице» и «Соколац» в одной из низших лиг чемпионата Хорватии.

Футбольные хулиганы притащили на трибуны ручной противотанковый гранатомет и выпустили заряд на поле прямо во время игры.

ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча