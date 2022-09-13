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13 сентября 2022, 22:59 | Обновлено 13 сентября 2022, 23:13
3296
3

ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча

Слишком жарко было 11 сентября во встрече команд «Плитвице» и «Соколац»

13 сентября 2022, 22:59 | Обновлено 13 сентября 2022, 23:13
3296
3
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
HooligansTV

Невероятный эпизод произошел 11 сентября в матче между командами «Плитвице» и «Соколац» в одной из низших лиг чемпионата Хорватии.

Футбольные хулиганы притащили на трибуны ручной противотанковый гранатомет и выпустили заряд на поле прямо во время игры.

ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча

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Remark
Эт просто конченые люди. Как вообще такое возможно?
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+4
Олег Олег
В пустой тубус всунули что-то из обычной пиротехники
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0
NachoBarbero
в корпус от гранатомета поставили новогоднюю ракету и запустили, автор протрезвей
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0
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