Другие новости13 сентября 2022, 22:59 | Обновлено 13 сентября 2022, 23:13
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3
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
Слишком жарко было 11 сентября во встрече команд «Плитвице» и «Соколац»
13 сентября 2022, 22:59 | Обновлено 13 сентября 2022, 23:13
3296
3
Невероятный эпизод произошел 11 сентября в матче между командами «Плитвице» и «Соколац» в одной из низших лиг чемпионата Хорватии.
Футбольные хулиганы притащили на трибуны ручной противотанковый гранатомет и выпустили заряд на поле прямо во время игры.
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
Croatian lower league and "grenade launcher" 😄— HooligansTV (@HooligansTV_eu) September 13, 2022
Plitvice - Sokolac. 11.09.2022 pic.twitter.com/FhIO1G7XYJ
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