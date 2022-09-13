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  4. Бущан перенес операцию. Динамо рассказало о сроках восстановления
Украина. Премьер лига
13 сентября 2022, 19:16 |
883
0

Бущан перенес операцию. Динамо рассказало о сроках восстановления

Киевляне и сборная Украины остались без основного вратаря

13 сентября 2022, 19:16 |
883
0
Бущан перенес операцию. Динамо рассказало о сроках восстановления
ФК Динамо Киев

«Динамо» сообщило, что основной вратарь команды Георгий Бущан перенес операцию после повреждения заднего рога ранее сшитого мениска.

Игрок получил травму в матче Лиги Европы против «Фенербахче».

В клубе считают, что на восстановление Бущану понадобится минимум один месяц. Сам игрок заявил, что ожидает более длительного восстановления.

Бущан пропустит не только матчи «Динамо», но и три игры сборной Украины в Лиге наций.

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Динамо Киев Георгий Бущан сборная Украины по футболу
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Источник ФК Динамо Киев
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