Бущан перенес операцию. Динамо рассказало о сроках восстановления
Киевляне и сборная Украины остались без основного вратаря
«Динамо» сообщило, что основной вратарь команды Георгий Бущан перенес операцию после повреждения заднего рога ранее сшитого мениска.
Игрок получил травму в матче Лиги Европы против «Фенербахче».
В клубе считают, что на восстановление Бущану понадобится минимум один месяц. Сам игрок заявил, что ожидает более длительного восстановления.
Бущан пропустит не только матчи «Динамо», но и три игры сборной Украины в Лиге наций.
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