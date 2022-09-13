Бущан перенес операцию. Динамо рассказало о сроках восстановления

«Динамо» сообщило, что основной вратарь команды Георгий Бущан перенес операцию после повреждения заднего рога ранее сшитого мениска.

Игрок получил травму в матче Лиги Европы против «Фенербахче».

В клубе считают, что на восстановление Бущану понадобится минимум один месяц. Сам игрок заявил, что ожидает более длительного восстановления.

Бущан пропустит не только матчи «Динамо», но и три игры сборной Украины в Лиге наций.