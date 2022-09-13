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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер - не фаворит. Фавориты - Реал, Лейпциг и Селтик»
Лига чемпионов
13 сентября 2022, 21:47 | Обновлено 13 сентября 2022, 22:30
1256
1

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер - не фаворит. Фавориты - Реал, Лейпциг и Селтик»

Тренер дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов

13 сентября 2022, 21:47 | Обновлено 13 сентября 2022, 22:30
1256
1
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер - не фаворит. Фавориты - Реал, Лейпциг и Селтик»
ФК Шахтер

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич оценил предстоящий матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Селтика». Игра состоится 14 сентября, начало в 19:45.

– Уже обсуждали с Марьяном Шведом «Селтик», ведь в свое время игрок выступал в составе шотландцев?
– Марьян не смог сильно помочь, так как «Селтик» сильно изменился, с тех пор как Швед играл за них. Сейчас мы говорим о новой команде, которая с новым главным тренером дает очень хороший результат в чемпионате Шотландии. Они убедительно выглядят, играют в динамичный агрессивный, комбинационный футбол атакующего типа. Как минимум завтра нам будет тяжело противостоять в желании, динамике, борьбе, единоборствах, но мы не можем уступить.

– После удачного дебюта можно сказать, что вы адаптировались к Лиге чемпионов или нервозность все равно присутствует?
– Нервозность есть всегда. Я думаю, что это и двигает тебя вперед. Есть адреналин, спортивный страх, а без страха нет куража и храбрости. Завтра нас ожидает тяжелый матч, в игре с «Лейпцигом» мы показали, на что способна эта команда, но наша молодая команда еще строится и формирует менталитет победителей через такие тяжелые матчи, и мы хотим это продолжить. Как минимум в этом поединке все должны сыграть, как в матче с «Лейпцигом», чтобы ни один футболист не выпал, а показал свою лучшую игру в карьере. Завтра мы будем играть с оппонентом, который находится в очень хорошей форме. Думаю, есть несколько вариантов победить в этом матче как с мячом, так и без мяча. В последнем матче с «Черноморцем» мы 70% времени владели мячом, но не забили три-четыре мяча, и были трудности. А в игре с «Лейпцигом» владение составило 39%, но мы выдали сумасшедший матч и воспользовались пространством. Вопрос в том, что мы делаем и насколько эффективно это делаем в тот период, когда у нас мяч. Повторюсь: ждем тяжелого матча, но хотим получить удовольствие и убедить себя, что мы можем еще раз сыграть на том же уровне, что и с «Лейпцигом». В команде хорошая атмосфера, все готовы к завтрашнему матчу, но, чтобы все закончилось позитивно, нужно совпадение многих факторов. Мы готовы и мы можем!

Все самые яркие моменты матча «Шахтер» – «Селтик» доступны в режиме Live в нашем Telegram

– Уже успели освоиться в Варшаве или все же все матчи Лиги чемпионов в этом сезоне для «Шахтера» будут выездными?
– К сожалению, мы не можем играть на территории Украины из-за текущего политического положения. Мы перестраиваемся на то, что должны принять в нынешней ситуации, а вариант с Варшавой возник несколько месяцев назад. Тренировки будут проходить в спортивном центре «Легии», за что спасибо этому клубу. «Шахтер» очень благодарен за то, что нам предоставили очень хороший, практичный и огромнейший комплекс. Нам дают возможность спокойно тренироваться в условиях, которые нужны профессиональному клубу. Как минимум еврокубковые матчи мы будем играть на стадионе «Легии», а дальше будем смотреть, что случится с чемпионатом. Повторюсь: я благодарен «Легии» за понимание ситуации и предоставление оптимальных условий для работы.

– Вам известно количество билетов, проданных на матч, и сколько болельщиков из Украины сможет посетить игру?
– Надеюсь, будет аншлаг. Хотелось бы получить толчок и энергию от болельщиков биться с первых минут до последних, думая о победе и том, как ее достичь. Они должны гордиться нашими бойцовскими качествами – мы будем играть для болельщиков. Сейчас все не в лучших условиях, и многие из тех, кто завтра будет на стадионе, испытывают трудности, мы это понимаем. Завтра будем играть не только за «Шахтер», но и за болельщиков. Надеюсь, завтра все вместе мы успешно проведем матч, хоть ни в одной игре Лиги чемпионов мы не фавориты, фавориты – «Лейпциг», «Селтик» и «Реал». Мы скромны, понимаем, на что способны, но если есть энергия от болельщика, то в футболе нет ничего невозможного. Мы верим в победу.

Опрос

Голосов 41
Спрогнозируйте исход ⚽️ матча 2-го тура 🏆 Лиги чемпионов между командами Шахтер и Селтик, который пройдет 14 сентября в Варшаве.

Крупная победа Шахтера

1 голос 2.44 %

Минимальная победа Шахтера

20 голосов 48.78 %

Ничья

16 голосов 39.02 %

Минимальная победа Селтика

4 голоса 9.76 %

Крупная победа Селтика

0 голосов 0.1 %

Результаты
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Шахтер Донецк Игор Йовичевич Селтик Шахтер - Селтик Лига чемпионов
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Remark
Все правильно Игор сказал. Во-первых, чтобы не было головокружения от победы над РБ, а во-вторых, по правде говоря оно на данный момент так и есть.
Даже ничья будет успехом для Донецка. Но верим и болеем за победу Шахтера, как и за любую другую украинскую команду в еврокубках.
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