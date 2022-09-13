ГРОЗНЫЙ: «Надеюсь, во втором туре еврокубков выиграют все наши команды»

Вячеслав Грозный проанализировал победу «Шахтера» над «Лейпцигом», объяснил, чего не хватило «Динамо» и «Днепру-1», а также поделился ожиданиями от второго тура еврокубков.

– Вячеслав Викторович, как оцените старт «Шахтера» в Лиге чемпионов, а именно уверенную победу «горняков» над «Лейпцигом» (4:1) на выезде?

– Я хочу отдать должное всем троим нашим командам за желание, борьбу, самоотдачу, характер и проявленные бойцовские качества в матчах с соперниками достаточно высокого класса. Что касается «Шахтера», то он, как мы все увидели, в гостях разгромил «Лейпциг». «Горняки» в этом поединке использовали свои сегодняшние козыри, к которым Доменико Тедеско оказался не готов. Как следствие, после этого проигрыша Тедеско был отправлен в отставку и заменен на Марко Розе. По поводу смены наставника скажу, что «Лейпциг» с Тедеско два матча кряду пропускал по четыре мяча (от «Айнтрахта» и «Шахтера»). Конечно, не многие владельцы будут такое терпеть, а тем более руководство клуба из системы «Ред Булл».

– До этого матча многие эксперты сетовали на то, что из «Шахтера» ушло много футболистов, которые определяли игровую модель «горняков». Все иностранцы, за исключением Траоре, сменили клубную прописку. Вы что думаете насчет этих трансферов и касательно нынешнего «Шахтера»?

– Я попробую донести до читателей вот такую мысль. Все три вратаря, в том числе, сборники Пятов и Трубин, на месте. Защитники Матвиенко, Кривцов, Конопля, опорник Степаненко, игроки группы атаки Мудрик и Сикан постоянно приглашаются в лагерь национальной сборной. И, кстати, в расположении дончан есть Бондаренко, Судаков, а также группа игроков молодежной сборной страны достаточно хорошего уровня.

Но нужно было обратить внимание на то, какой был выбран вектор направления при комплектовании команды. Это быстрота во всех ее проявлениях. В оборону добавился быстрый Богдан Михайличенко, который на правах аренды перешел из «Андерлехта». К суперреактивному 21-летнему Мише Мудрику в группу атаки пришли из чемпионата Венгрии футболисты сборной Украины Александр Зубков и Иван Петряк. Также к этой компании добавился Марьян Швед, который до этого выступал за бельгийский «Мехелен». Хочу еще добавить, что 21-летний Даниил Сикан, которого уже привлекают к играм за сборную Украины, перешел в «Шахтер» из «Ганзы». И также полностью восстановился после травмы 21-летний сборник Буркина-Фасо Лассина Траоре, который был куплен у «Аякса». С таким подбором очень быстрых футболистов и с хорошими диспетчерами в середине поля удобнее всего использовать модель вертикальной игры с использованием свободного пространства, что прекрасно и продемонстрировали «горняки».

– Как считаете, после такой уверенной виктории в Германии, какие шансы у «Шахтера» удачно сыграть с «Селтиком» и в целом решить главные задачи в групповом этапе самого престижного еврокубка?

– В поединке с «Лейпцигом» план, намеченный Йовичевичем и его тренерским штабом, сработал полностью. Очень важно, чтобы игровая схема соответствовала подбору имеющихся в наличии исполнителей. Эта победа над немецкой командой психологически поможет «Шахтеру» поверить в реализацию своих возможностей и, в первую очередь, поверить в выход в плей-офф из группы F. Впереди у «Шахтера» прием в гостеприимной, братской Польше шотландского «Селтика», который в первом туре уступил дома по всем статья мадридскому «Реалу» (0:3). «Шахтер» с «Реалом», крупно обыграв в гостях своих соперников, возглавляют турнирную таблицу в своем квартете. И нам, украинцам, очень хочется, чтобы таблица такой же осталась и после шести туров.



ФК Шахтер

– «Динамо» в рамках Лиги Европы снова играло с хорошо знакомым «Фенербахче» и проиграло 1:2 в Стамбуле. Как оцените это противостояние?

– Динамовцам было чрезвычайно сложно в очередной раз играть в логове «Фенербахче» по многим обстоятельствам: 1) именно киевляне выбили из квалификации Лиги чемпионов сверхамбициозных «канареек»; 2) динамовцы шесть матчей не проигрывали «Фенербахче» (к слову, киевляне турецким командам вообще практически не проигрывают); 3) «Фенербахче» после матчей с динамовцами в матчах чемпионата Турции и еврокубковых поединках начал приходить к общему пониманию игры; 4) в начале сентября в результате своей масштабной селекции к турецкому гранду еще добавился сборник Бельгии, а именно форвард Миши Батшуайи, который за свою национальную команду уже забил 25 мячей. Бельгиец был куплен у «Челси» за 3,5 млн евро. 5) а у самих динамовцев из-за травм не могли принять участие в матче Беседин, Супряга, Ванат и еще ряд футболистов.

– И все же киевляне были близки к тому, чтобы увезти из Турции хотя бы ничью. Это говорит о том, что «Динамо» знает, как играть с этой турецкой командой?

– Да, в самом деле динамовцы прекрасно знают, как действовать против этого турецкого клуба. Это активный прессинг, быстрые перестроения, коллективный отбор и взаимоподстраховка. «Фенербахче» очень не нравится, когда против них применяют такое. Играя плотно и контактно, они не могут продемонстрировать, скажем так, свои лучшие качества. Их бы устроила больше игра на свободных мячах. Потому что уровень индивидуальной техники у них достаточно высок. В связи с этим они начали нервничать, а также играть не только жестко, но и достаточно грубо, серьезно травмировав ряд футболистов «Динамо». К сожалению, надолго выбыл Шапаренко. А также есть проблемы у Бущана и других ребят. Кроме того, болельщики «Фенербахче» вели себя непристойно. Удивительно, что это им пока что сходит с рук.

– Вы считаете, киевская команда заслуживала на ничью в этом поединке?

– Пропустив на 35-й минуте гол от бразильца Густаво Энрике, динамовцы после перерыва начали действовать быстрее соперника. И в итоге на 63-й минуте киевляне сравняли счет после шикарных индивидуальных действий Виталия Буяльского на левом фланге с последующей острой передачей на Виктора Цыганкова. Но затем травмировался Шапаренко, а Жезуш сделал пять замен. По моему мнению, матч должен был завершиться вничью. Но «Динамо» пропустило мяч после стандарта. Победу «Фенербахче» голом на 92-й минуте принес Батшуайи, который вышел на замену. При всем при этом динамовцы вели себя достойно и заслуживали позитивного результата, как и днепряне. По моему мнению, «Днепр-1» в матче Лиги конференций с АЗ прилично выглядел и также имел реальную возможность набрать турнирные очки.



СК Днепр-1

– По вашему мнению, где были допущены ошибки динамовцами и днепрянами в этих проигрышных матчах?

– Я хочу обратить внимание на действия команд при обороне собственных ворот. Конечно, в идеале хочется, чтобы футболисты умели в своей штрафной действовать комбинированно, а именно: а) контролировать опасную зону; б) контролировать соперника; в) при необходимости страховать своего партнера. Это теоретически! На самом деле все намного сложнее. У футболистов должен быть высочайший интеллект, чтобы сочетать в себе три этих компонента. На самом же деле большинство команд в Европе и в мире исповедуют в своей штрафной чистую зону. А я категорически против этого. У меня другое видение. Вот, например, АЗ свой единственный и победный гол забил в ворота днепрян после обычной передачи справа от японца Сугавары, когда наши защитники располагались в линию. И никто не контролировал Де Вита, который двинулся в сторону мяча и послал его в ворота днепровской команды. Лучше бы было автора гола контролировать! Кто-то должен персонально играть с футболистами. А ребята дисциплинированно играли в линию. Они контролировали зоны, но не контролировали игроков. Они выполняли только пункт А, кроме которого еще есть пункты Б и В. Я об этом уже сказал. Кстати, и динамовцам Батшуайи забивал гол без помех. А рядом с ним находился только его партнер по команде эквадорец Валенсия. Это было при вводе мяча из-за боковой, когда все сместились к ближней штанге и центру ворот, забыв о двух соперниках. Это не мелочи! Это серьезные вещи, которые влияют на результат. Также обращу внимание на то, что при счете 1:1 было очень хорошее исполнение Шепелевым штрафного и опережение Буяльским соперника с ударом головой. Тогда мяч отбил вратарь турецкой команды. И, кстати говоря, когда Цыганков забивал «Фенербахче», его персонально тоже никто не держал. Проблемы в современном футболе уже немало лет возникают от неправильных действий обороняющихся игроков в своей штрафной и на стандартах у своих ворот. Уверен, что тренеры немало времени уделяют этим аспектам игры. Но обычно это проявляется в матчах с сильными соперниками, для которых нет мелочей.

– Какие ваши ожидания от следующих матчей украинских команд в еврокубках?

– В связи со сроками проведения чемпионата мира-2022 график еврокубков уплотняется. И вот уже на этой неделе «Шахтер» сыграет с «Селтиком», а динамовцы и днепряне с командами из Кипра, а именно с АЕКом и «Аполлоном». Давайте им всем пожелаем удачи, хороших результатов и качественной игры. Всем нам будет приятно, когда выиграют все три наши команды. Надеюсь, что так и будет.