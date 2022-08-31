Цыганкова сватают в Испанию, Довбик хочет уйти, Кабаев переходит в Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 30 августа.

1. В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы

24-летний вингер может оказаться в «Севилье» или «Вильярреале»

2. Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас

Форвард «Днепра-1» имеет предложения из чемпионатов Турции и Германии

3. Кабаев прошел медосмотр для Динамо. Вскоре объявят про трансфер

Футболист луганской «Зари» выступает в амплуа полузащитника

4. В компанию к Зинченко? Мудрик попал в шорт-лист Арсенала

Вингер «Шахтера» еще имеет шансы оказаться в АПЛ

5A. Тоттенхэм – все! Малиновского не будет в лондонском клубе

Английский клуб не будет подписывать украинца

5B. Марсель надеется подписать Малиновского. Руслан может стать 12-м новичком

Французский клуб провел мощное летнее усиление

6. Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного

Есть шанс, что игрок вскоре сменит команду

7. Setanta даст телеканалам бесплатный доступ к обзорам матчей УПЛ

Официальное заявление УПЛ и Setanta Sports

8A. Взяла реванш! Костюк пробилась во второй раунд US Open 2022

В первом раунде украинка победила Майяр Шериф из Египта в двух сетах

8B. US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку

Ангелина неожиданно одолела Бернарду Перу в двух сетах

8C. Подвело здоровье. Цуренко в трех сетах проиграла Бадосе на US Open

В финальной партии Лесе помешали победить судороги

9. Усик – Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона

Слишком громкий Тайсон может оставить титул для более интересных оппонентов

10. Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера

Самые интересные события второго тура УПЛ – в традиционном обзоре