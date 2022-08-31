Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганкова сватают в Испанию, Довбик хочет уйти, Кабаев переходит в Динамо
Другие новости
31 августа 2022, 07:15 | Обновлено 31 августа 2022, 07:41
358
0

Цыганкова сватают в Испанию, Довбик хочет уйти, Кабаев переходит в Динамо

Главные новости за 30 августа на Sport.ua

31 августа 2022, 07:15 | Обновлено 31 августа 2022, 07:41
358
0
Цыганкова сватают в Испанию, Довбик хочет уйти, Кабаев переходит в Динамо
ФК Динамо Киев. Луческу и Цыганков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 30 августа.

1. В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
24-летний вингер может оказаться в «Севилье» или «Вильярреале»

2. Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
Форвард «Днепра-1» имеет предложения из чемпионатов Турции и Германии

3. Кабаев прошел медосмотр для Динамо. Вскоре объявят про трансфер
Футболист луганской «Зари» выступает в амплуа полузащитника

4. В компанию к Зинченко? Мудрик попал в шорт-лист Арсенала
Вингер «Шахтера» еще имеет шансы оказаться в АПЛ

5A. Тоттенхэм – все! Малиновского не будет в лондонском клубе
Английский клуб не будет подписывать украинца

5B. Марсель надеется подписать Малиновского. Руслан может стать 12-м новичком
Французский клуб провел мощное летнее усиление

6. Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Есть шанс, что игрок вскоре сменит команду

7. Setanta даст телеканалам бесплатный доступ к обзорам матчей УПЛ
Официальное заявление УПЛ и Setanta Sports

8A. Взяла реванш! Костюк пробилась во второй раунд US Open 2022
В первом раунде украинка победила Майяр Шериф из Египта в двух сетах

8B. US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
Ангелина неожиданно одолела Бернарду Перу в двух сетах

8C. Подвело здоровье. Цуренко в трех сетах проиграла Бадосе на US Open
В финальной партии Лесе помешали победить судороги

9. Усик – Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Слишком громкий Тайсон может оставить титул для более интересных оппонентов

10. Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера
Самые интересные события второго тура УПЛ – в традиционном обзоре

По теме:
Яремчук в Брюгге, Снигур шокировала Халеп, сборная Украины обыграла Тунис
Днепр-1 сделал подарок Шахтеру, жертвы Ломаченко завершили бой вничью
Волейболисты стартовали на ЧМ, баскетболисты проиграли важный матч
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
Бокс | 30 августа 2022, 17:59 0
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»

Британский боксер считает, что не нужно критиковать его соотечественника

АПЛ. Эвертон разошелся миром с Лидсом, Челси потерпел поражение от Святых
Футбол | 30 августа 2022, 23:59 0
АПЛ. Эвертон разошелся миром с Лидсом, Челси потерпел поражение от Святых
АПЛ. Эвертон разошелся миром с Лидсом, Челси потерпел поражение от Святых

30 августа состоялись 4 матча 5-го тура Английской Премьер-лиги

Подвело здоровье. Цуренко в трех сетах проиграла Бадосе на US Open
Теннис | 31.08.2022, 00:14
Подвело здоровье. Цуренко в трех сетах проиграла Бадосе на US Open
Подвело здоровье. Цуренко в трех сетах проиграла Бадосе на US Open
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Футбол | 30.08.2022, 11:29
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Бокс | 30.08.2022, 15:58
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК – Фьюри: «Отдай пояс и отдыхай»
Александр УСИК – Фьюри: «Отдай пояс и отдыхай»
30.08.2022, 13:25 1
Бокс
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
29.08.2022, 17:12
Бокс
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
29.08.2022, 22:55 50
Теннис
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
30.08.2022, 12:00 2
Футбол
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
29.08.2022, 17:41 51
Футбол
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
29.08.2022, 13:59 1
Бокс
Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров
Динамо – аутсайдер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после двух туров
29.08.2022, 20:30 7
Футбол
ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»
ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»
29.08.2022, 07:44 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности