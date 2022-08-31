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US Open
31 августа 2022, 00:14 | Обновлено 31 августа 2022, 00:34
838
7

Подвело здоровье. Цуренко в трех сетах проиграла Бадосе на US Open

В финальной партии Лесе помешали победить судороги

31 августа 2022, 00:14 | Обновлено 31 августа 2022, 00:34
838
7
Подвело здоровье. Цуренко в трех сетах проиграла Бадосе на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№87 WTA) завершила борьбу в основе Открытого чемпионата США.

В первом круге украинка не сумела обыграть четвертую сеяную испанку Паулу Бадосу (№4 WTA).

US Open. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 6:3, 6:7(4), 3:6

Леся очень неплохо провела сегодняшний матч, особенно его первую часть. Цуренко удалось воспользоваться не самой лучшей формой испанской теннисистки и на фоне топа украинка выглядела уверенно. В первой партии Леся реже ошибалась и не боялась играть активно. Со счета 3:3 удалось оформить два брейка и партия ушла в копилку украинки.

Второй сет испанка начала с брейка и долгое время вела в счете. Леся потратила очень много сил, но сумела догнать оппонентку в восьмом гейме. После этого никому не удавалось защищать свои подачи и партия перешла на тай-брейк, где украинка сыграла хуже.

Перед третьим было понятно, что шансов больше у испанки, а после того как Цуренко стала страдать от судорог  в этой встрече все стало ясно. Леся сумела еще немного побороться, но особого результата это не принесло.

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем круге Бадоса сразится против Варвары Грачевой (№72 WTA) или Петры Мартич (№54 WTA). 

Ранее во второй круг вышли Дарья Снигур и Ангелина Калинина.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Nick.Grabowski
Леся молодчина. Підтягнула як фізичну форму, так і власну гру. Дати реальний бій представнику топ-10 WTA - це хороший показник. Треба підніматися в рейтингу, щоб отримувати легших суперниць на великих турнірах. 
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+1
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Spectra
Очень обидно, но опять здоровье... Хотелось бы матч Костюк-Бадоса, но есть ощущение что обе до 3 раунда не дойдут.
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+1
Stanislav Matusevych
Шкода, що не вийшло виграти у двох сетах. Але десь із середини другого сету вітер посилився так, що навіть технічна Леся не впоралася. Тут уже була більше лотерея. А перед третім стало зрозуміло, що сил не вистачить. Тим більше, коли перед цим не грати півтора місяці.
Вітер сьогодні багатьом заважає грати. Навіть не хочу уявляти, скільки буде в Марти невимушених.
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0
Alehandro
 У Лесі останні роки постійно рулетка: то грає на корті, то страждає... І як не лікоть, то судоми-
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0
Santk86
В какой уже раз ее здоровье подводит, должна была заканчивать игру в двух сетах, а на третий сет просто сил не хватило.
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0
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