Подвело здоровье. Цуренко в трех сетах проиграла Бадосе на US Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№87 WTA) завершила борьбу в основе Открытого чемпионата США.

В первом круге украинка не сумела обыграть четвертую сеяную испанку Паулу Бадосу (№4 WTA).

US Open. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 6:3, 6:7(4), 3:6

Леся очень неплохо провела сегодняшний матч, особенно его первую часть. Цуренко удалось воспользоваться не самой лучшей формой испанской теннисистки и на фоне топа украинка выглядела уверенно. В первой партии Леся реже ошибалась и не боялась играть активно. Со счета 3:3 удалось оформить два брейка и партия ушла в копилку украинки.

Второй сет испанка начала с брейка и долгое время вела в счете. Леся потратила очень много сил, но сумела догнать оппонентку в восьмом гейме. После этого никому не удавалось защищать свои подачи и партия перешла на тай-брейк, где украинка сыграла хуже.

Перед третьим было понятно, что шансов больше у испанки, а после того как Цуренко стала страдать от судорог в этой встрече все стало ясно. Леся сумела еще немного побороться, но особого результата это не принесло.

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем круге Бадоса сразится против Варвары Грачевой (№72 WTA) или Петры Мартич (№54 WTA).

Ранее во второй круг вышли Дарья Снигур и Ангелина Калинина.