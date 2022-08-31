Подвело здоровье. Цуренко в трех сетах проиграла Бадосе на US Open
В финальной партии Лесе помешали победить судороги
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№87 WTA) завершила борьбу в основе Открытого чемпионата США.
В первом круге украинка не сумела обыграть четвертую сеяную испанку Паулу Бадосу (№4 WTA).
US Open. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 6:3, 6:7(4), 3:6
Леся очень неплохо провела сегодняшний матч, особенно его первую часть. Цуренко удалось воспользоваться не самой лучшей формой испанской теннисистки и на фоне топа украинка выглядела уверенно. В первой партии Леся реже ошибалась и не боялась играть активно. Со счета 3:3 удалось оформить два брейка и партия ушла в копилку украинки.
Второй сет испанка начала с брейка и долгое время вела в счете. Леся потратила очень много сил, но сумела догнать оппонентку в восьмом гейме. После этого никому не удавалось защищать свои подачи и партия перешла на тай-брейк, где украинка сыграла хуже.
Перед третьим было понятно, что шансов больше у испанки, а после того как Цуренко стала страдать от судорог в этой встрече все стало ясно. Леся сумела еще немного побороться, но особого результата это не принесло.
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем круге Бадоса сразится против Варвары Грачевой (№72 WTA) или Петры Мартич (№54 WTA).
Ранее во второй круг вышли Дарья Снигур и Ангелина Калинина.
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