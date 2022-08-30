Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера

Старт нового сезона для «Динамо» оказался сенсационным – команда Луческу неожиданно крупно проиграла «Днепру-1», а тренер киевлян сделал не менее сенсационное признание. «Шахтер» в тяжелом поединке минимально обыграл «Кривбасс» - первая победа Йовичевича во главе «горняков». Во главе турнирной таблицы – неожиданные лидеры: «Колос» и «Верес». А вот «Динамо» расположилось на последнем месте. Когда такое было и когда еще будет?

Матч тура

На «Арене Львов» встретились вторая и третья команды по итогам многострадального прошлого сезона. И два из трех наиболее реальных соискателя национального «золота» сезона нынешнего – «Динамо» и «Днепр-1». Матч завершился неожиданной крупной победой номинальных гостей.

Хотя поначалу почти ничто не указывало на такой сценарий. Киевляне больше владели мячом, но вот двигать правильно этот мяч им не удавалось. Может потому, что не играл травмированный Цыганков.

У днепрян тоже многое не получалось. Но гол «в раздевалку» они забили. Усилиями Пихаленка и Сарапия. Во втором тайме Пихаленок уже отличился сам. И «Динамо» рассыпалось. В компенсированное время подопечные Кучера забили и третий гол. А вот киевляне за всю игру не создали ни одного вменяемого момента у чужих ворот.

Вот так удачно стартовал новый наставник «Днепра-1» Кучер на новом рабочем месте в новом чемпионате страны. И так неудачно стартовал его фактический учитель Луческу.

Гол тура

СК Днепр-1

За две минуты до конца первого тайма матча между «Динамо» и «Днепром-1» подопечные Кучера открыли счет. Отличился Сарапий. И сделал это защитник днепрян в очень красивом стиле. Он, опередив Беседина, боковыми ножницами замкнул хорошую передачу Пихаленка.

Дебют тура

На 79 минуте матча «Динамо» – «Днепр-1» в составе номинальных гостей дебютировал полузащитник Рубчинский. А уже спустя 12 минут Валентин отличился забитым мячом. И пускай для этого ему не пришлось демонстрировать высокое мастерство – забивал практически в пустые ворота, обязательно нужно отметить 20-летнего футболиста за умение оказаться в нужное время в нужном месте.

Слова тура

После игры с днепрянами наставник «Динамо» Мирча Луческу попытался найти причины разгромного поражения его подопечных. По словам румынского тренера, «бело-синие» проиграли по причине плохого психологического состояния. А еще из-за того, что играли не в Киеве, а во Львове. Однако главное в послематчевом спиче динамовского наставника - отнюдь не эти отмазки. А достаточно неожиданное заявление о том, что игра против «Днепра-1» может стать его последним поединком за «Динамо».

Скандал тура

Очередной скандал с участием официального телетранслятора матчей УПЛ - Setanta Sports и «отступниками». В этот раз транслятора не пустили на игру «Динамо» - «Днепр-1». По сообщениям официального сайта УПЛ, данные об инциденте будут переданы на рассмотрение КДК УАФ.

Футболки тура

ФК Шахтер Донецк

На матч против «Кривбасса» футболисты «Шахтера» вышли в патриотических футболках, приуроченных Дню шахтера и Дню Донецка. На них было написано «Донецк. Солнце Украины встает на Донбассе». Удаление тура

В дебюте второго тайма матча «Шахтер» - «Кривбасс» полузащитник криворожской команды Татарков получил желтую карточку. Не прошло и полчаса игры, как Никита схлопотал еще один «горчичник». Обе желтые карточки Татаркову Монзуль предъявила по делу. Суть в другом. А именно в том, что фактически сразу после того, как «Кривбасс» оказался в меньшинстве, «Шахтер» сумел забить гол. Не мытьем, так катаньем.

Передача тура

Следует признать, что судьбу матча на НСК «Олимпийский» предопределило не только удаление Татаркова в составе «Кривбасса», но и отличное взаимодействие двух наиболее заметных игроков в составе «горняков» - Мудрика и Бондаренко. Именно они и организовали единственный мяч в ворота подопечных Вернидуба. Мудрик отлично подал мяч со штрафного, а Бондаренко головой переправил его мимо Сарнавского.

Травмы тура

Защитники сборной Украины – динамовец Попов и «горняк» Корниенко – не смогли доиграть матчи своих команд из-за травм. Денис был вынужден уйти с поля уже на 13 минуте игры против «Днепра-1». У центрбека повреждение плеча. Виктор был заменен на 71 минуте матча против «Кривбасса» из-за травмы ноги.

«Фигаро» тура

В стартовом туре форвард «Зари» Безбородько отметился дублем в ворота «Ворсклы». Денис продолжил свою забивную серию и во втором туре. Но уже не за луганчан, а за «Колос», куда он перешел накануне поединка против «Руха». Что интересно, для взятия ворот львовской команды новоиспеченному нападающему «аграриев» понадобилось меньше получаса: на 55 минуте игры он появился на поле, а на 83-й забил гол.

Пенальти тура

«Черноморец» практически на протяжении всего поединка против «Металлиста-1925» в Киеве «возил» команду Кривенцова. Но так случилось, что самый реальный шанс отличиться был у харьковчан. В начале второй половины встречи они получили право на пенальти. Но Габелок не сумел переиграть Непогодова с «точки». Показательно, что голкипер одесситов второй тур подряд берет удар с одиннадцатиметровой отметки.

Джокеры тура

Форвард «Вереса» Шестаков поменял своего коллегу по амплуа Сергийчука за минуту до конца основного времени игры с «Ворсклой». Замена оказалась удачной: на шестой компенсированной минуте Михаил забил гол и принес победу своей команде.

Аналогичная ситуация произошла в матче «Львов» - «Заря». Там для того, чтобы забить победный мяч, футболисту понадобилось еще меньше времени. За две минуты до конца матча вместо Русина на поле вышел Алефиренко. Спустя всего две минуты он забил победный мяч в ворота львовян.

Символическая сборная тура: Непогодов – Вантух, Сарапий, Сваток, Петряк - Пихаленок, Милько - Мудрик, Бондаренко, Мишнев – Шестаков.