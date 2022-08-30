Украина. Премьер лига30 августа 2022, 11:29 |
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Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Есть шанс, что игрок вскоре сменит команду
30 августа 2022, 11:29 |
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, у «Динамо» было предложение от одного из английских клубов по трансферу защитника Ильи Забарного.
Президент киевлян Игорь Суркис отказался назвать клуб, но возможность продажи ведущего игрока реально рассматривается. Журналист не исключает, что «Динамо» может продать Забарного еще до завершения трансферного окна.
Ранее сообщалось, что интерес к украинцу проявляет один из лондонских клубов.
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