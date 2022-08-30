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  4. Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Украина. Премьер лига
30 августа 2022, 11:29 |
616
0

Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного

Есть шанс, что игрок вскоре сменит команду

30 августа 2022, 11:29 |
616
0
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Игоря Цыганыка, у «Динамо» было предложение от одного из английских клубов по трансферу защитника Ильи Забарного.

Президент киевлян Игорь Суркис отказался назвать клуб, но возможность продажи ведущего игрока реально рассматривается. Журналист не исключает, что «Динамо» может продать Забарного еще до завершения трансферного окна.

Ранее сообщалось, что интерес к украинцу проявляет один из лондонских клубов.

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Источник Циганик LIVE
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