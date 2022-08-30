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  4. Setanta даст телеканалам бесплатный доступ к обзорам матчей УПЛ
Украина. Премьер лига
30 августа 2022, 14:57 |
1985
4

Setanta даст телеканалам бесплатный доступ к обзорам матчей УПЛ

Официальное заявление УПЛ и Setanta Sports

30 августа 2022, 14:57 |
1985
4
Setanta даст телеканалам бесплатный доступ к обзорам матчей УПЛ
УПЛ

Сегодня, 30 августа, на официальном сайте УПЛ появилось официальное заявление, в котором сказано, что УПЛ и Setanta Sports на беcплатной основе будут передавать видеоматериалы матчей Украинской премьер-лиги сезона 2022/23 заинтересованным телевизионным программам в Украине.

Текст заявления УПЛ:

Мы упростили условия освещения видеоматериалов матчей для телекомпаний!

УПЛ совместно с официальным вещателем чемпионата Украины по футболу компанией Setanta Sports заявляют об упрощении условий освещения видеоматериалов матчей для телекомпаний. Для популяризации украинского профессионального футбола и расширения его присутствия в телевизионном медиапространстве, УПЛ и Setanta Sports на бесплатной основе будут передавать видеоматериалы матчей Украинской премьер-лиги сезона 2022/23 заинтересованным телевизионным программам в Украине.

Наша цель: возвращение новостей и телепередач об украинском футболе на общенациональные и кабельные телеканалы. Во времена, когда футбольное сообщество сталкивается со спекуляциями на тему доступности футбола, мы стремимся пойти навстречу болельщикам и телезрителям и помочь им оперативно получать информацию о матчах, интересных моментах, голах и т.д.

Верим, что данная инициатива поможет повысить заинтересованность зрителей в украинском чемпионате во всех уголках нашей страны.

Слава Украине!

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Setanta Sports Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТВ-права телевидение
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Источник УПЛ
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Комментарии 4
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Ya-Legenda
А огляди будуть такої ж якості як і сама трансляція??? Тому що трансляція просто жахлива!
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+3
IgorDK
Нехай засунуть свої огляди собі у дупу
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+3
Выталкиватель парашутистов
Интересно, за чей счет банкет?
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+3
Хутин Пуйло
О какие добродетели, одолжение сделали
Ответить
+1
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