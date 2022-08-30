Setanta даст телеканалам бесплатный доступ к обзорам матчей УПЛ

Сегодня, 30 августа, на официальном сайте УПЛ появилось официальное заявление, в котором сказано, что УПЛ и Setanta Sports на беcплатной основе будут передавать видеоматериалы матчей Украинской премьер-лиги сезона 2022/23 заинтересованным телевизионным программам в Украине.

Текст заявления УПЛ:

Мы упростили условия освещения видеоматериалов матчей для телекомпаний!

УПЛ совместно с официальным вещателем чемпионата Украины по футболу компанией Setanta Sports заявляют об упрощении условий освещения видеоматериалов матчей для телекомпаний. Для популяризации украинского профессионального футбола и расширения его присутствия в телевизионном медиапространстве, УПЛ и Setanta Sports на бесплатной основе будут передавать видеоматериалы матчей Украинской премьер-лиги сезона 2022/23 заинтересованным телевизионным программам в Украине.

Наша цель: возвращение новостей и телепередач об украинском футболе на общенациональные и кабельные телеканалы. Во времена, когда футбольное сообщество сталкивается со спекуляциями на тему доступности футбола, мы стремимся пойти навстречу болельщикам и телезрителям и помочь им оперативно получать информацию о матчах, интересных моментах, голах и т.д.

Верим, что данная инициатива поможет повысить заинтересованность зрителей в украинском чемпионате во всех уголках нашей страны.

Слава Украине!