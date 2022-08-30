В компанию к Зинченко? Мудрик попал в шорт-лист Арсенала

У вингера «Шахтера» Михаила Мудрика появился еще один вариант перейти в АПЛ. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, он попал в шорт-лист лондонского «Арсенала».

«Арсенал» планирует в последние дни трансферного окна подписать еще одного вингера. Приоритетная цель – Педру Нету из «Вулверхэмптона».

Вчера сообщалось о том, что «Шахтер» отклонил 30-миллионное предложение «Эвертона» по Мудрику.