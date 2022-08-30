Англия30 августа 2022, 15:03 |
1176
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В компанию к Зинченко? Мудрик попал в шорт-лист Арсенала
Вингер «Шахтера» еще имеет шансы оказаться в АПЛ
30 августа 2022, 15:03 |
1176
8
У вингера «Шахтера» Михаила Мудрика появился еще один вариант перейти в АПЛ. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, он попал в шорт-лист лондонского «Арсенала».
«Арсенал» планирует в последние дни трансферного окна подписать еще одного вингера. Приоритетная цель – Педру Нету из «Вулверхэмптона».
Вчера сообщалось о том, что «Шахтер» отклонил 30-миллионное предложение «Эвертона» по Мудрику.
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Комментарии 8
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Це сайт вже навіть не фільтрує новини, джерело твітер йомайо я валяюся
З ним вже давно все стало зрозуміло, навіщо ці новини з мого твітера, це я пошуткував
Було би дуже непогано
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Було б цікаво дивитись ...
Очередной «голденбой». Выхваляют, сватают в гранды, а по факту его урвень - среднячок Бундеслиги.
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