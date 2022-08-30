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  4. В компанию к Зинченко? Мудрик попал в шорт-лист Арсенала
Англия
30 августа 2022, 15:03 |
1176
8

В компанию к Зинченко? Мудрик попал в шорт-лист Арсенала

Вингер «Шахтера» еще имеет шансы оказаться в АПЛ

30 августа 2022, 15:03 |
1176
8
В компанию к Зинченко? Мудрик попал в шорт-лист Арсенала
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

У вингера «Шахтера» Михаила Мудрика появился еще один вариант перейти в АПЛ. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, он попал в шорт-лист лондонского «Арсенала».

«Арсенал» планирует в последние дни трансферного окна подписать еще одного вингера. Приоритетная цель – Педру Нету из «Вулверхэмптона».

Вчера сообщалось о том, что «Шахтер» отклонил 30-миллионное предложение «Эвертона» по Мудрику.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
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Комментарии 8
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IgorDK
Це сайт вже навіть не фільтрує новини, джерело твітер йомайо я валяюся
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0
IgorDK
З ним вже давно все стало зрозуміло, навіщо ці новини з мого твітера, це я пошуткував
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0
AK.228
Було би дуже непогано 
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-1
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Roman Vashchuk
Було б цікаво дивитись ...
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-1
Хутин Пуйло
Очередной «голденбой». Выхваляют, сватают в гранды, а по факту его урвень - среднячок Бундеслиги.
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-2
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