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25 июля 2022, 07:10 | Обновлено 25 июля 2022, 07:48
581
0

Дебют Зинченко, гол Миколенко, Украина проиграла Бразилии, мировые рекорды

Главные новости за 24 июля на Sport.ua

25 июля 2022, 07:10 | Обновлено 25 июля 2022, 07:48
581
0
Дебют Зинченко, гол Миколенко, Украина проиграла Бразилии, мировые рекорды
ФК Арсенал. Александр Зинченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 24 июля.

1A. Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
«Канониры» победили со счетом 4:0

1A. Хавбек или защитник? Стало известно амплуа Зинченко в Арсенале
Лондонский клуб заявил украинца на сезон как защитника

2A. Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Виталий удачно начал игру

2B. ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
Виталий отличился точным ударом на старте матча

3. Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
Украинцы стали вице-чемпионами студенческого чемпионата мира

4A. Взял 6.21 метра! Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом
Чемпионат мира по легкой атлетике завершился в Юджине, штат Орегон, США

4B. Бех-Романчук заняла 8-е место в финале ЧМ-2022 по прыжкам в длину
Победителем стала фаворит Малайка Михамбо из Германии, прыгнув на 7.12 м

4C. Нигерийка Тоби Амусан за вечер дважды превысила мировой рекорд на 100 м с/б
В полуфинале спортсменка показала 12.12 сек, а в финале – 12.06, но с ветром

5A. Металлист сыграл вничью с соперником из Турции
Спарринг без голов

5B. Забил Джуджак. Верес проиграл спарринг венгерской команде Дебрецен
Единственный гол прямым ударом со штрафного забил экс-игрок сборной Венгрии

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Харрис покинул Металлист и перешел в Самсунспор
Англичанин, несмотря на слухи, не продолжит выступления в Украине

6B. Источник: новым тренером Металлиста станет Кобин
В клубе все не могут определиться с наставником

7. Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, вылет Леклера, два Мерседеса – в топ-3
Нидерландский гонщик воспользовался провалом Феррари

8. Победная серия. Украинский теннисист завоевал второй титул за две недели
Александр Овчаренко выиграл 10-й матч за две недели в Словении

9. Йонас Вингегор – победитель Тур де Франс-2022
Заключительный этап выиграл Яспер Филипсен

10A. Вечный странник. Экс-игрок Шахтера снова стал свободным агентом
Веллингтон Нем покинул португальскую «Ароку» после полугода пребывания в команде

10B. Додо должен был стать топовым трансферным кейсом Шахтера, если бы не война
На бразильца возлагались серьезные надежды, в том числе и финансово-имиджевые

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Источник Sport.ua
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