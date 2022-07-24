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  4. Источник: новым тренером Металлиста станет Кобин
Украина. Премьер лига
24 июля 2022, 16:35 |
1169
6

Источник: новым тренером Металлиста станет Кобин

В клубе все не могут определиться с наставником

24 июля 2022, 16:35 |
1169
6
Источник: новым тренером Металлиста станет Кобин
ФК Минай. Василий Кобин

По информации журналиста Игоря Бурбаса, новым тренером «Металлиста» станет Василий Кобин, который уже начал подготовку к сезону.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Миная» будет спортивным директором клуба, но ситуация изменилась.

Александра Кучера, который уходит в «Днепр-1», должен был заменить Александр Призетко, но у него нет лицензии UEFA Pro для этой работы.

«Металлист» сообщал, что исполняющим обязанности наставника будет Олег Ратий. Теперь, видимо, нужно ждать официальной информации по Кобину.

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vruthiy-112
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0
Calm
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0
BekXan
Керівництво там зовсім погано з мізками...
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0
MX1925MX
Это очень смешно очередной алкаш жалко металлист
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-1
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KIPR ALECS
уже както пох на команды псевдопатриотов ярика и красникова
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