Источник: новым тренером Металлиста станет Кобин

По информации журналиста Игоря Бурбаса, новым тренером «Металлиста» станет Василий Кобин, который уже начал подготовку к сезону.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Миная» будет спортивным директором клуба, но ситуация изменилась.

Александра Кучера, который уходит в «Днепр-1», должен был заменить Александр Призетко, но у него нет лицензии UEFA Pro для этой работы.

«Металлист» сообщал, что исполняющим обязанности наставника будет Олег Ратий. Теперь, видимо, нужно ждать официальной информации по Кобину.