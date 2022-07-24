Источник: новым тренером Металлиста станет Кобин
В клубе все не могут определиться с наставником
По информации журналиста Игоря Бурбаса, новым тренером «Металлиста» станет Василий Кобин, который уже начал подготовку к сезону.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Миная» будет спортивным директором клуба, но ситуация изменилась.
Александра Кучера, который уходит в «Днепр-1», должен был заменить Александр Призетко, но у него нет лицензии UEFA Pro для этой работы.
«Металлист» сообщал, что исполняющим обязанности наставника будет Олег Ратий. Теперь, видимо, нужно ждать официальной информации по Кобину.
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