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  4. Хавбек или защитник? Стало известно амплуа Зинченко в Арсенале
Англия
24 июля 2022, 23:45 | Обновлено 25 июля 2022, 06:37
4325
3

Хавбек или защитник? Стало известно амплуа Зинченко в Арсенале

Лондонский клуб заявил украинца на сезон как защитника

24 июля 2022, 23:45 | Обновлено 25 июля 2022, 06:37
4325
3
Хавбек или защитник? Стало известно амплуа Зинченко в Арсенале
ФК Арсенал Лондон

Лондонский «Арсенал» подал заявку на сезон АПЛ. В список внесен украинский новичок команды Александр Зинченко в качестве защитника.

Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал журналистам, что основная позиция Зинченко – левый защитник.

Украинский футболист, который перешел из «Манчестер Сити», дебютировал за «Арсенал» в контрольном матче против «Челси» (4:0).

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Источник ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 3
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Умник
Если правда то капец.
С одной стороны играл за арсенал Эктор Бельерин тоже не супер фактурный игрок. Все равно не родная же его позиция.
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+2
Андрей Сиденко
Хто б сумнівався
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+2
romeo_xai
Ппц, от горе. Можуть навіть воротарем заявити, аби грав. А на якій позиції, це вже тренеру буде видно, виходячи з багатьох факторів. Не сумніваюсь, що і в центрі гратиме якийсь проміжок часу
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-2
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