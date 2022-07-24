Англия24 июля 2022, 23:45 | Обновлено 25 июля 2022, 06:37
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Хавбек или защитник? Стало известно амплуа Зинченко в Арсенале
Лондонский клуб заявил украинца на сезон как защитника
24 июля 2022, 23:45 | Обновлено 25 июля 2022, 06:37
4325
3
Лондонский «Арсенал» подал заявку на сезон АПЛ. В список внесен украинский новичок команды Александр Зинченко в качестве защитника.
Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал журналистам, что основная позиция Зинченко – левый защитник.
Украинский футболист, который перешел из «Манчестер Сити», дебютировал за «Арсенал» в контрольном матче против «Челси» (4:0).
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С одной стороны играл за арсенал Эктор Бельерин тоже не супер фактурный игрок. Все равно не родная же его позиция.