Додо должен был стать топовым трансферным кейсом Шахтера, если бы не война

22 июля успешно разрешилась трансферная эпопея по переходу правого фулбека «Шахтера» Додо в «Фиорентину». Бразилец подписал с флорентийским клубом контракт на пять лет, а «горняки» выручили от сделки 14,5 миллионов евро плюс смогут потенциально рассчитывать в будущем еще на 3,5 миллиона, если сложатся все условия, прописанные в соглашении.

В мирные времена трансфер Додо из «Шахтера» в Европу должен был стать одним из ключевых событий для УПЛ, однако из-за войны он произошел как-то буднично, если не сказать серо. Однако стоит понимать, что на невысокого, но невероятно быстрого и техничного фулбека в «Шахтере» действительно возлагали серьезные надежды. По сути, Додо должен был стать следующим топовым трансферным кейсом «горняков», продолжив некогда невероятно успешный ряд сделок – Чигринский, Мхитарян, Дуглас Коста, Виллиан, Фернандиньо, Алекс Тейшейра, Фред…

Важно понимать, что Додо в «Шахтере» действительно удалось добиться серьезного прогресса и, в какой-то степени, даже сделать почти невозможное – заставить болельщиков дончан забыть о величественном наследии Дарио Срны. Примечательно, что в 2018-м и тогда еще чрезвычайно молодой бразилец, и уже крайне опытный хорват одновременно покинули «Шахтер». Срна уехал насовсем в «Кальяри», где отыграл один сезон, а затем завершил карьеру и вернулся в донецкий клуб, но уже на административную должность, а Додо провел год в аренде в португальской «Витории» Гимарайнш, откуда вернулся в Украину вместе с главным тренером этой команды Луишем Каштру.

Заменить Срну в «Шахтере» пытались многие – Богдан Бутко, Олег Данченко, Сергей Болбат, однако ни один из них и близко не смог приблизиться к тому качеству игры и работы на команду, которые обеспечивал Дарио. Додо сразу также вызывал лишь сплошной скепсис у критиков – мелковат, позиционно нестабилен, психологически неустойчив (достаточно вспомнить глупое удаление бразильца против «Аталанты» в ЛЧ-2019/20, когда «горняки» проиграли на своем поле со счетом 0:3 в важнейшем матче). Однако со временем бразильский легионер существенно прибавил, причем как в украинской Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов, где и попал в поле зрения скаутов ряда топовых клубов.

Однако «Шахтер», следуя своему традиционному поведению при ведении трансферных дел, не спешил расставаться с игроком, становящимся одним из ключевых активов команды. Топ-менеджмент донецкого клуба посчитал, что готовой замены для Додо нет, и чтобы не повторять ошибки прошлого, озадачился сперва поиском преемника, а уже затем, очевидно, был готов вернуться к рассмотрению предложений.

Известно, что конкретные предложения по Додо «горнякам» делали как минимум два топовых европейских клуба – «Бавария» и «Тоттенхэм». Лондонцы предлагали 20 миллионов евро, мюнхенцы – 30, однако эти переговоры не привели к соглашению. В «Шахтере» на тот момент оценивали Додо минимум в 40 миллионов евро, а заплатить такую сумму в 2021 году никто не решился.



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Собственно, несколько задирая реальную стоимость Додо, «Шахтер» преследовал две цели – сохранить бразильца и дать ему возможность еще больше проявить свой прогресс, а также дать шанс и наиграть на позиции правого фулбека приобретенного в Бразилии Винисиуса Тобиаса, который по потенциалу во многом даже превосходил своего более опытного донецкого визави.

Очень вовремя в «Шахтере» озадачились и вопросом продления контракта с Додо. Новое соглашение с бразильцем, рассчитанное на пять лет, было подписано в сентябре 2020-го. По нему бразилец получил существенное повышение оклада и неплохие подъемные, однако соглашался потенциально оставаться в стане «горняков» фактически до своего 27-летия.

Де-юре «Шахтер» в ситуации с Додо все сделал очень грамотно, заблаговременно озаботившись не только поиском преемника для своего ключевого футболиста, но и продлив с тем трудовой договор. И после этого на трансферном рынке «горняки» могли чувствовать себя уверенно, торгуясь с «Баварией», «Тоттенхэмом» и прочими претендентами на бразильца ровно столько, сколько это было бы нужно для получения максимальной прибыли.

Но в размеренное течение процесса вмешалась война. С ее началом стало понятно, что легионеры «Шахтера» перестали быть главными активами клуба. Международная федерация футбола (ФИФА), заботясь об иностранных футболистах и их праве на работу, сперва на несколько месяцев, а затем и на весь сезон-2022/23 фактически открыла такое себе трансферное «окно войны», разрешив легионерам из Украины в одностороннем порядке приостанавливать сроки действия контрактов со своими клубами. Этой ситуацией воспользовались некоторые иностранцы «Шахтера», ряд из которых ушли из клуба не без очевидной напряженности в отношениях (в частности, речь о Тете и Маноре Соломоне).

В ситуации с Додо «Шахтер» меньше рисковал, так как имел с бразильцем длительный контракт и даже потенциальный отъезд бразильца на сезон не приводил бы к серьезным финансовым потерям для «горняков» в будущем. Однако сам Додо выразил твердое желание попрощаться с Украиной именно сейчас, вследствие чего стороны начали искать точки соприкосновения.

Серьезных финансовых предложений от грандов европейского футбола «Шахтер» по Додо получить не мог из-за простой арифметики – правый фулбек на семь месяцев оказался вне большого футбола, и тратить на его покупку в такой ситуации большие деньги было бы чрезвычайно большим риском. Континентальные гранды очень часто покупают новичков для усиления состава за астрономические суммы только из соображений, что конкретный футболист выдал фантастический по качеству игровой отрезок непосредственно перед трансфером. Например, сербский форвард Лука Йович перешел летом 2019 года из «Айнтрахта» в «Реал» за 63 миллиона евро после того, как выдал отличный сезон в Бундеслиге-2018/19, забив 17 мячей в 32 поединках, добавив к этому совершенно феноменальное выступление в Лиге Европы-2018/19, где он стал вторым в списке бомбардиров после Оливье Жиру из «Челси», наколотив 10 мячей в 14 матчах.

Для Додо сезон-2021/22 не выдался фантастическим. В Лиге чемпионов «Шахтер» во главе с дебютировавшим в турнире Роберто Де Дзерби откровенно провалился (Додо провел все 6 поединков на групповой стадии, но без участия в голевых действиях), а в недоигранном чемпионате Украины, который никогда не являлся приоритетом в оценках для европейских топовых скаутов, бразилец также не выдал ничего сверхъестественного – 4 ассиста в 14 матчах.



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Поэтому ждать предложений на 30 миллионов евро, которые давали за Додо на пике его формы в «Шахтере», не приходилось. Это понимали и агенты футболиста, и менеджмент донецкого клуба. Последний потенциально мог бы настоять на том, чтобы бразилец по механизму ФИФА подыскал себе временно новый клуб, но интересы «Шахтера» из-за войны также существенно изменились. Клуб начал испытывать потребность в дополнительных средствах, чего раньше в его истории уже давно не случалось. Поэтому «горняки» и пошли навстречу пожеланиям Додо, вступив в переговоры о полноценной продаже футболиста «Фиорентине».

Трансфер в стан флорентийцев не выдался простым для всех сторон процесса. «Фиалки», понимая всю сложность ситуации, в которой оказался «Шахтер», пытались максимально сбить цену на Додо, «горняки» же, в свою очередь, старались найти максимум аргументов, чтобы ее повысить. В итоге клубы сошлись на компромиссном и вполне логичном варианте – 14,5 миллионов евро «Шахтер» получил за Додо сразу, а еще 3,5 миллиона прописаны в договоре в виде бонусов. Потенциально сумма трансфера бразильца может возрасти до 18 миллионов, что вдвое меньше, чем «Шахтер» хотел получить за Додо годом ранее и в полтора раза меньше, чем за него в свое время давала «Бавария». Но причины такого снижения стоимости, равно как и отсутствия реального интереса со стороны грандов мы уже выяснили выше.

Очевидно, что «Шахтер» стратегически делал все и подводил к тому, чтобы продажа Додо в будущем вошла в топ-5 самых дорогостоящих в истории клуба. Если бы не война, то подобное наверняка могло бы стать реальностью, учитывая качества Додо и растущие цены на хороших игроков на мировом трансферном рынке. Впрочем, и так получилось неплохо, ведь не стоит забывать, что покупали бразильца в «Коритибе» всего за 2 миллиона…