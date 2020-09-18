ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт с Додо

21-летний бразильский правый защитник Додо продлил контракт с донецким «Шахтером».

Новое соглашение футболиста молодежной сборной Бразилии с «горняками» рассчитано на пять лет.

Додо находится на контракте в «Шахтере» с декабря 2017 года. Сезон-2018/19 он провел на правах аренды в португальской «Витории Гимарайнш» под руководством Луиша Каштру, после чего вернулся в стан «горняков».



В составе «оранжево-черных» Додо провел 39 матчей, забил 3 мяча, завоевал Кубок и дважды стал чемпионом Украины. Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

Напомним, недавно Додо установил новый скоростной рекорд «Шахтера».