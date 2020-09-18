ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт с Додо

Новое соглашение молодого бразильского защитника рассчитано на 5 лет

  • 18.09.2020 19:15
  • 1364 просмотра
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт с Додо
© ФК Шахтер Донецк

21-летний бразильский правый защитник Додо продлил контракт с донецким «Шахтером».

Новое соглашение футболиста молодежной сборной Бразилии с «горняками» рассчитано на пять лет.

Додо находится на контракте в «Шахтере» с декабря 2017 года. Сезон-2018/19 он провел на правах аренды в португальской «Витории Гимарайнш» под руководством Луиша Каштру, после чего вернулся в стан «горняков».
 
В составе «оранжево-черных» Додо провел 39 матчей, забил 3 мяча, завоевал Кубок и дважды стал чемпионом Украины. Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

Напомним, недавно Додо установил новый скоростной рекорд «Шахтера».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 18.09.2020 19:35
    0
    Ну и дурак, потом ныть будет, что его не отпускают в ман сити условное.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 18.09.2020 19:23
    +1
    Супер
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.09.2020 19:22
    +1
    Чел в порядке
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.09.2020 19:18
    +1
    Надеюсь что новые отступные не меньше 100 милионов
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.09.2020 19:16
    +3
    Молодцы вовремя подсуетились с новым контрактом
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.09.2020 19:14
    +3
    Это хорошая новость!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.09.2020 19:16
    +3
    Молодцы вовремя подсуетились с новым контрактом
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.09.2020 19:14
    +3
    Это хорошая новость!
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 18.09.2020 19:23
    +1
    Супер
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.09.2020 19:22
    +1
    Чел в порядке
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.09.2020 19:18
    +1
    Надеюсь что новые отступные не меньше 100 милионов
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 18.09.2020 19:35
    0
    Ну и дурак, потом ныть будет, что его не отпускают в ман сити условное.
    Ссылка
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