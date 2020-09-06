ФОТО. Додо установил новый рекорд Шахтера

Бразильский защитник разогнался до 34,2 км/ч

  • 06.09.2020 17:56
  • 2586 просмотров
  • 9 комментариев
ФОТО. Додо установил новый рекорд Шахтера
© ФК Шахтер Донецк. Додо

21-летний бразильский защитник «Шахтера» Додо во время товарищеского матча с «Олимпиком» (1:2) установил рекорд сезона и показал максимальную скорость 34,2 км/ч, по данным научной группы ФК «Шахтер».

Предыдущий наивысший показатель составлял 33,8 км/ч, которые Додо развил в матче 1/8 Лиги Европы с «Вольфсбургом».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚡ Новый рекорд скорости @dodo98___! ⚡ ⠀ Защитник «Шахтера» во время товарищеского матча с «Олимпиком» установил рекорд сезона и показал максимальную скорость 34,2 км/ч, по данным научной группы ФК «Шахтер». ⠀ Предыдущий наивысший показатель составлял 33,8 км/ч, которые Додо развил в матче 1/8 Лиги Европы с «Вольфсбургом». ⠀ ⚡ @dodo98___’s new speed record! ⚡ ⠀ The Shakhtar defender set this season’s record in the friendly match vs Olimpik by reaching the maximum speed of 34.2 km/h according to FC Shakhtar’s performance analysis team. ⠀ The previous record figure of 33.8 km/h also belongs to Dodo - he developed that speed in the UEFA Europa League Round of 16 game against Wolfsburg. ⠀ ⚡ Новий рекорд швидкості @dodo98___! ⚡ ⠀ Захисник «Шахтаря» під час товариського матчу з «Олімпіком» установив рекорд сезону та продемонстрував максимальну швидкість 34,2 км/год, за даними наукової групи ФК «Шахтар». ⠀ Попередній найвищий показник становив 33,8 км/год, які Додо розвинув у матчі 1/8 Ліги Європи з «Вольфсбургом». ⠀ #ШахтарОлімпік #ShakhtarOlimpik #ШахтерОлимпик #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #УПЛ #UPL #PremierLeague #record #рекорд #Dodo #Додо

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
    Predator
    online
      Predator, 06.09.2020 19:45
    0
    Nashwill, 06.09.2020 18:34
    ну все,щоб стати чемпіоном - треба буде побити цей рекорд,інакше - то буде не чемпіон
    Дырявым до чемпионства точно далеко
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 06.09.2020 19:40
    0
    ZAKARPATFAN, 06.09.2020 18:26
    Машына
    Бразильская машина?? Не, не слышал
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 06.09.2020 19:35
    0
    Цікавого хлопчину купили,мені він подобається-і швидкий і технічний і вдарити може.Якщо зіграються з Тете як зіграні Тайсон і Ісмаілі то це буде ще сильніша пара!
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 06.09.2020 19:30
    +2
    ZAKARPATFAN, 06.09.2020 19:29
    Ты так не бушуй, ато они ща про кубок и суперкубок вспомнят, который, правда, никакого отношения к чемпу не имеет
    Ну им больше гордится нечем. Шахта их каждый год опускает, унижает, зато хоть могут повизжать "а у нас суперкубок"
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.09.2020 19:29
    +2
    mayakovskiy1, 06.09.2020 19:24
    Чтоб стать чемпионом, надо не проигрывать Шахте 4 матча из 4
    Ты так не бушуй, ато они ща про кубок и суперкубок вспомнят, который, правда, никакого отношения к чемпу не имеет
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.09.2020 19:25
    0
    Как всегда лучший.
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 06.09.2020 19:24
    +2
    Nashwill, 06.09.2020 18:34
    ну все,щоб стати чемпіоном - треба буде побити цей рекорд,інакше - то буде не чемпіон
    Чтоб стать чемпионом, надо не проигрывать Шахте 4 матча из 4
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 06.09.2020 18:34
    -5
    ну все,щоб стати чемпіоном - треба буде побити цей рекорд,інакше - то буде не чемпіон
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.09.2020 18:26
    +4
    Машына
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.09.2020 18:26
    +4
    Машына
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 06.09.2020 19:30
    +2
    ZAKARPATFAN, 06.09.2020 19:29
    Ты так не бушуй, ато они ща про кубок и суперкубок вспомнят, который, правда, никакого отношения к чемпу не имеет
    Ну им больше гордится нечем. Шахта их каждый год опускает, унижает, зато хоть могут повизжать "а у нас суперкубок"
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.09.2020 19:29
    +2
    mayakovskiy1, 06.09.2020 19:24
    Чтоб стать чемпионом, надо не проигрывать Шахте 4 матча из 4
    Ты так не бушуй, ато они ща про кубок и суперкубок вспомнят, который, правда, никакого отношения к чемпу не имеет
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 06.09.2020 19:24
    +2
    Nashwill, 06.09.2020 18:34
    ну все,щоб стати чемпіоном - треба буде побити цей рекорд,інакше - то буде не чемпіон
    Чтоб стать чемпионом, надо не проигрывать Шахте 4 матча из 4
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 06.09.2020 19:45
    0
    Nashwill, 06.09.2020 18:34
    ну все,щоб стати чемпіоном - треба буде побити цей рекорд,інакше - то буде не чемпіон
    Дырявым до чемпионства точно далеко
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 06.09.2020 19:40
    0
    ZAKARPATFAN, 06.09.2020 18:26
    Машына
    Бразильская машина?? Не, не слышал
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 06.09.2020 19:35
    0
    Цікавого хлопчину купили,мені він подобається-і швидкий і технічний і вдарити може.Якщо зіграються з Тете як зіграні Тайсон і Ісмаілі то це буде ще сильніша пара!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.09.2020 19:25
    0
    Как всегда лучший.
    Ссылка
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