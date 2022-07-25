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  4. Победная серия. Украинский теннисист завоевал второй титул за две недели
ITF
25 июля 2022, 03:37 | Обновлено 25 июля 2022, 03:45
120
0

Победная серия. Украинский теннисист завоевал второй титул за две недели

Александр Овчаренко выиграл 10-й матч за две недели в Словении

25 июля 2022, 03:37 | Обновлено 25 июля 2022, 03:45
120
0
Победная серия. Украинский теннисист завоевал второй титул за две недели
Instagram. Александр Овчаренко

Александр Овчаренко (Украина) уверенным образом победил Матиаса Зукаса (Аргентина) в финале грунтового фьючерса в Радомлье (Словения). 

Матч закончился со счетом 6:4, 6:3 в пользу украинца и длился 1 час и 45 минут. 

Для Александра это стал второй выигранный подряд трофей на уровне ITF. Неделю назад он выиграл 15-тысячник в Литии, а вначале июля стал триумфатором турнира в Бергамо (Италия).

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Александр Овчаренко Матиас Зукас ITF Радомлье
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Источник Sport.ua
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