Победная серия. Украинский теннисист завоевал второй титул за две недели

Александр Овчаренко (Украина) уверенным образом победил Матиаса Зукаса (Аргентина) в финале грунтового фьючерса в Радомлье (Словения).

Матч закончился со счетом 6:4, 6:3 в пользу украинца и длился 1 час и 45 минут.

Для Александра это стал второй выигранный подряд трофей на уровне ITF. Неделю назад он выиграл 15-тысячник в Литии, а вначале июля стал триумфатором турнира в Бергамо (Италия).