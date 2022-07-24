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  4. ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
Англия
24 июля 2022, 18:10 |
3963
1

ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона

Виталий отличился точным ударом на старте матча

24 июля 2022, 18:10 |
3963
1
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
ФК Эвертон

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко на старте контрольного матча против «Блэкпула» удачно замкнул фланговый навес и сделал счет 1:0.
 

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Источник Sport.ua
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