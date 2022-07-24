Англия24 июля 2022, 18:10 |
3963
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ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
Виталий отличился точным ударом на старте матча
24 июля 2022, 18:10 |
3963
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Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко на старте контрольного матча против «Блэкпула» удачно замкнул фланговый навес и сделал счет 1:0.
MYKO ON THE VOLLEY!— Everton (@Everton) July 24, 2022
📺 https://t.co/2VsWpyRq02 pic.twitter.com/EiKq59oYKQ
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