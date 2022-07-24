Вечный странник. Экс-игрок Шахтера снова стал свободным агентом

30-летний экс-вингер «Шахтера» Веллингтон Нем в очередной раз в карьере получил статус свободного агента.

Договор с бразильцем, который изначально был заключен на полтора года, предпочла расторгнуть португальская «Арока».

Примечательно, что в «Ароку» Нем перешел на правах свободного агента в январе, однако провел за эту команду менее минуты, появившись на поле только в одном поединке.

Напомним, Веллингтон Нем был куплен «Шахтером» у «Флуминенсе» летом 2013 года за 9 миллионов евро. Пробыв на контракте в стане «горняков» семь лет, бразилец в августе 2020-го получил статус свободного агента.