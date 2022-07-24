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  4. Вечный странник. Экс-игрок Шахтера снова стал свободным агентом
Португалия
24 июля 2022, 10:14 |
266
0

Вечный странник. Экс-игрок Шахтера снова стал свободным агентом

Веллингтон Нем покинул португальскую «Ароку» после полугода пребывания в команде

24 июля 2022, 10:14 |
266
0
Вечный странник. Экс-игрок Шахтера снова стал свободным агентом
Instagram. Веллингтон Нем с чемоданом

30-летний экс-вингер «Шахтера» Веллингтон Нем в очередной раз в карьере получил статус свободного агента.

Договор с бразильцем, который изначально был заключен на полтора года, предпочла расторгнуть португальская «Арока».

Примечательно, что в «Ароку» Нем перешел на правах свободного агента в январе, однако провел за эту команду менее минуты, появившись на поле только в одном поединке.

Напомним, Веллингтон Нем был куплен «Шахтером» у «Флуминенсе» летом 2013 года за 9 миллионов евро. Пробыв на контракте в стане «горняков» семь лет, бразилец в августе 2020-го получил статус свободного агента.

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Источник O Jogo
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