ОФИЦИАЛЬНО. Веллингтон Нем перешел в португальскую Ароку

Португальская «Арока» объявила о подписании 29-летнего вингера Веллингтона Нема, известного в Украине по выступлениям за донецкий «Шахтер».

В новый клуб Нем перешел на правах свободного агента, которым стал в конце минувшего года, покинув «Крузейро».

Подробности личного соглашения игрока с «Арокой» не афишируются.

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Wellington Nem vem agitar o ataque com perfume brasileiro. O internacional brasileiro é reforço do FC Arouca.#Renascer #DePrimeira #AmorEPaixao pic.twitter.com/wYU1QLOKmr — F. C. Arouca (@OficialFCArouca) January 28, 2022

«Арока» занимает 14-е место в португальской Примейре – элитарном дивизионе тамошнего футбола.