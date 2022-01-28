ОФИЦИАЛЬНО. Веллингтон Нем перешел в португальскую Ароку

Экс-вингер «Шахтера» возвращается в европейский футбол

  • 28.01.2022 21:47
  • 1722 просмотра
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Веллингтон Нем перешел в португальскую Ароку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Веллингтон Нем

Португальская «Арока» объявила о подписании 29-летнего вингера Веллингтона Нема, известного в Украине по выступлениям за донецкий «Шахтер».

В новый клуб Нем перешел на правах свободного агента, которым стал в конце минувшего года, покинув «Крузейро».

Подробности личного соглашения игрока с «Арокой» не афишируются.

«Арока» занимает 14-е место в португальской Примейре – элитарном дивизионе тамошнего футбола.

Алексей Сливченко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 28.01.2022 22:16
    +1
    Mika Moroz, 28.01.2022 22:07
    Легенда !
    бродяга
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 28.01.2022 22:38
    0
    Такі вони ці бразильці. Пограв ( чи побув ) десь в Європі, якщо щось не склалося, то всі винні, лише не вони. Будуть плакати і казати що хотять грати дома, а потім знову мріють про запрошення хоч кудись.
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 28.01.2022 22:37
    0
    Легенда !!!
    Ссылка
    Mika Moroz
    Mika Moroz, 28.01.2022 22:07
    -1
    Легенда !
    Ссылка
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