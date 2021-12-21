И Роналдо не помог. Экс-вингер Шахтера ушел из Крузейро

Веллингтон Нем не договорился с клубом о продлении контракта

  • 21.12.2021 11:36
  • 1083 просмотра
  • 2 комментария
И Роналдо не помог. Экс-вингер Шахтера ушел из Крузейро
© Instagram. Веллингтон Нем

29-летний атакующий полузащитник Веллингтон Нем, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», сообщил о том, что он покидает «Крузейро».

«Крузейро» и я сообщаем вам, что мы не достигли соглашения, поэтому не будем продлевать контракт. Искренне благодарю фанатов за поддержку. Было приятно носить футболку «Крузейро», воплощающую столько славы и традиций. Теперь каждый пойдет своим путем. Я буду изучать предложения», - написал Нем.

Веллингтон Нем стал игроком «Крузейро» летом нынешнего года. Успел провести в составе команды 23 матча в бразильской Серии В, в которых отличился 3 результативными передачами.

Напомним, на днях «Крузейро» сменил собственника. Новым владельцем клуба стал легендарный бразилец Роналдо.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 21.12.2021 11:40 (изменен)
    +1
    Легенда шахтёра, да Закарпатфан?
    Ссылка
    fdr.d3r
    online
    fdr.d3r, 21.12.2021 11:58
    -1
    На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
    советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол kin g-ball.r u Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
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