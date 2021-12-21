И Роналдо не помог. Экс-вингер Шахтера ушел из Крузейро

29-летний атакующий полузащитник Веллингтон Нем, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», сообщил о том, что он покидает «Крузейро».

«Крузейро» и я сообщаем вам, что мы не достигли соглашения, поэтому не будем продлевать контракт. Искренне благодарю фанатов за поддержку. Было приятно носить футболку «Крузейро», воплощающую столько славы и традиций. Теперь каждый пойдет своим путем. Я буду изучать предложения», - написал Нем.

Веллингтон Нем стал игроком «Крузейро» летом нынешнего года. Успел провести в составе команды 23 матча в бразильской Серии В, в которых отличился 3 результативными передачами.

Напомним, на днях «Крузейро» сменил собственника. Новым владельцем клуба стал легендарный бразилец Роналдо.