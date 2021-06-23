Экс-хавбек Шахтера стал футболистом Крузейро

Веллингтон Нем подписал краткосрочный контракт с бразильским клубом

  • 23.06.2021 09:10
  • 1811 просмотров
  • 0 комментариев
Экс-хавбек Шахтера стал футболистом Крузейро
© Bruno Haddad/Cruzeiro. Веллингтон Нем

Бывший атакующий полузащитник «Шахтера» Веллингтон Нем перешел в клуб бразильской Серии В «Крузейро».

Трансфер состоялся на правах свободного агента, так как контракт 29-летнего футболиста с «Форталезой» истек на днях.

Соглашение Нема с «Крузейро» рассчитано до 31 декабря нынешнего года.

«Крузейро» ныне занимает 17-е место в Серии В, хотя задачей команды на сезон является возвращение в Серию А.

Напомним, Веллингтон Нем был на контракте в «Шахтере» с июля 2013-го по август 2020 года, после чего покинул донецкий клуб на правах свободного агента, хотя ранее его трансфер обошелся «горнякам» в 9 миллионов евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Крузейро

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности