Экс-хавбек Шахтера стал футболистом Крузейро

Бывший атакующий полузащитник «Шахтера» Веллингтон Нем перешел в клуб бразильской Серии В «Крузейро».

Трансфер состоялся на правах свободного агента, так как контракт 29-летнего футболиста с «Форталезой» истек на днях.

Соглашение Нема с «Крузейро» рассчитано до 31 декабря нынешнего года.

«Крузейро» ныне занимает 17-е место в Серии В, хотя задачей команды на сезон является возвращение в Серию А.

Напомним, Веллингтон Нем был на контракте в «Шахтере» с июля 2013-го по август 2020 года, после чего покинул донецкий клуб на правах свободного агента, хотя ранее его трансфер обошелся «горнякам» в 9 миллионов евро.