Экс-хавбек Шахтера стал футболистом Крузейро

Бывший атакующий полузащитник «Шахтера» Веллингтон Нем перешел в клуб бразильской Серии В «Крузейро».
Трансфер состоялся на правах свободного агента, так как контракт 29-летнего футболиста с «Форталезой» истек на днях.
Соглашение Нема с «Крузейро» рассчитано до 31 декабря нынешнего года.
«Крузейро» ныне занимает 17-е место в Серии В, хотя задачей команды на сезон является возвращение в Серию А.
Напомним, Веллингтон Нем был на контракте в «Шахтере» с июля 2013-го по август 2020 года, после чего покинул донецкий клуб на правах свободного агента, хотя ранее его трансфер обошелся «горнякам» в 9 миллионов евро.
Источник — ФК Крузейро
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